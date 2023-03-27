本报上海3月26日电 （记者方敏）记者从上海市人力资源和社会保障局获悉：2023年上海将确保全年新增就业岗位55万个以上，城镇调查失业率保持在5%以内。其中，高校毕业生等重点群体将被摆在突出重要位置来考虑，精准抓好就业帮扶，扎实开展促进创业和职业技能培训工作。

2023年，上海将研究出台高水平人才高地及核心区建设方案相关配套政策，坚持高层次人才、专业技术人才、博士后等统筹抓、抓创新，大力促进人力资源服务业高质量发展。着力推进新时代高技能人才队伍建设，充分发挥新型技师学院作用，建成世界技能博物馆，办好第一届上海技能大赛。

上海将稳慎有序推进养老保险全国统筹，组织实施好企业年金、个人养老金制度，深入推进新就业形态就业人员职业伤害保障试点。强化社保基金监管顶层设计，守好老百姓的养老钱、保命钱。同时，上海将全力优化收入分配改革，稳慎推动共同富裕取得更为明显的实质性进展。认真落实人社领域民生调标机制，确保最低工资、养老金和各类群体民生保障待遇水平，始终与上海经济发展水平相适应。上海还将全面提升源头治理效能，确保上海劳动关系保持和谐稳定。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 12 版）

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