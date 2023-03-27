原标题：师资缺口31万！高职教育如何实现高质量发展

2月22日，浙江纺织服装职业技术学院举行第五届教师教学能力大赛决赛。本次比赛，经网络初赛评选后，来自各个二级学院的9支参赛教学团队入围现场决赛。该学院定期举办教学能力大赛旨在提高教师的教学能力。王国海/摄

“高质量教师队伍是深化新时代国家职业教育改革的关键支撑力量。总体上看，我国职业教育教师队伍数量不足、来源单一、结构性矛盾突出、专业化水平偏低的问题还很突出。”

李孝轩是全国政协委员、民进云南省委会副主委、云南工商学院执行校长，一直关心职业教育改革问题。他解读说，如果按2022年教育部等五部门印发的《职业学校办学条件达标工程实施方案》中18∶1的生师比标准测算，当前我国高职院校专任教师数量缺口约为31万人。

党的十八大以来，我国职业教育教师队伍的规模不断扩大，结构持续优化，但职业教育教师标准体系不够健全、教师培养培训供需失衡、教师管理机制改革不深入等问题长期存在，影响和制约了现代职业教育高质量发展。

李孝轩提到的问题在民进中央今年向全国两会提交的《关于构建新时代职业教育教师培训体系的提案》中有具体体现。民进中央在调研过程中，深入了解到职业教育教师标准体系不够健全这一问题，甚至看到一些地方对《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》的内在本质精神领会不够准确、不够深入，区域内“双师型”教师认定存在专业性和规范性不足的问题，还有职业学校校长（书记）和教师的职业标准也不够健全。

在职业教育教师培养培训供需方面，民进中央发现专门性职业技术师范院校数量偏少、层次偏低。比如，我国12所职业技术师范院校每年招收约两万名职教师范生，且都没有教育博士学位授予权，不能满足高职院校对博士学历教师的补充需求。

“据不完全统计，近10年已先后有6所原本参与高水平职教师资培养的综合性大学或地方师范院校不再培养职教师资。”李孝轩认为，大量传统的操作类技术技能岗位采用数字智能技术，现有中高职院校教师的素养跟不上智能制造技术技能人才培养需要。

除以上两个问题外，全国政协委员、民建广东省委会副主委、广东技术师范大学副校长许玲在调研过程中发现，从企业引进人才到职业院校担任专职教师和兼职教师力度还不够，没有形成职业学校急需的高技能人才大批量进入职校任教的局面。“企业高技能人才进入职业院校任教有意愿、有需求，但是制度设计还不完善，渠道需要进一步畅通。”

“加快推进职业教育师资队伍建设，提升职业技术师范教育的培养层次已刻不容缓。”为此，许玲建议根据我国职业教育发展情况，设立一批国家级的职业院校校长培训中心，统筹引领我国职教师资的培训。

“在职业教育教师管理机制改革的同时，也要构建完善的职业院校校长培训体系，构建职业院校校长培训质量评价标准。”许玲建议设置任职资格培训、骨干校长培训、卓越校长培训、名校长工作室等系列层次化的培训体系。推动建立职业院校校长培训课程标准和培训质量标准，建立职业院校校长培训监测平台，实施结果量化与过程质性相结合的发展性评价，将有助于综合判断校长培训的质量。

此外，她认为还要构建“政府主导、学校主体、企业行业主动参与”的兼职教师管理机制。设立职业院校兼职教师专项基金，建立对接产业、实时更新、动态调整的本地区兼职教师人才资源库,设立兼职教师特聘岗，鼓励、吸引企业行业高技能人才、工程管理人员、能工巧匠等到职业院校担任兼职教师。

民进中央建议完善职业学校校长（书记）和教师职业标准。“双师型”认定要规范技能等级证书、技能比赛奖项和职业教育教学成果的采用。

在师资培训方面，民进中央认为，要尤其关注提升职业教育教师的数字素养，将数字工作能力作为全国职教师资培训的重点，将数字能力框架纳入职业技术师范院校的人才培养方案。

“职教师资建设中存在的老问题、顽固问题，是现代职业教育高质量发展进程中的问题，必须也只能通过高质量的发展来解决。”除上述建议外，李孝轩发现，自从2021年以来，党中央、国务院密集出台支持现代职业教育高质量发展的政策措施，为解决职教师资队伍建设的问题提供了强有力的政策支持。

他期待，各地坚定不移地贯彻落实好党中央、国务院的部署和要求，加大投入和引导力度，推动我国职教师资的整体面貌发生根本性改善，有力支撑现代职业教育的高质量发展。

（记者 李华锡）

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