原标题：一所高校的郑重承诺

“青科大，好样的！”“老师们，辛苦了！”

前不久，伴随着新学期同学们返校的脚步，青岛科技大学暨海尔空调精品工程交付仪式举行。此举意味着青岛科技大学崂山、四方、高密三个校区的学生宿舍完成6715台空调安装，共惠及3.1万名学生。

至此，青岛科技大学所有学生都住进“空调房”——该校已兑现之前对全校学生的郑重承诺。

2022年9月，青岛科技大学第十一次党代会提出建设“特色鲜明、走在前列”高水平大学的发展目标，确定了8项重点任务。

“优化服务保障体系，建设和谐美丽校园是学校今后5年的重点任务之一，在学生宿舍加装空调是青科大学习贯彻落实党的二十大精神和学校第十一次党代会部署、改善民生的重大举措，通过此举切实提升学生在校学习生活的满意度和幸福感。”青岛科技大学党委书记李兴伟介绍。

为把好事办好，该校坚持“以学生为本”，对学生宿舍加装空调项目开展问卷调查，充分听取学生的意见建议。

据统计，共有14891名学生参加了问卷调查，涉及专科生、本科生、硕士研究生和博士研究生各个层面，其中崂山校区7881人，四方校区4326人，高密校区2684人。通过调查问卷统计，90%以上的同学愿意在宿舍内加装空调。摸清了民情民意，为实施学生宿舍加装空调工作奠定了坚实基础。

青岛科技大学党委将学生宿舍加装空调工作作为学校重点工程加以推进，并作为学校党委常委会和校长办公会重要议题集体研究。不仅如此，该校多次组织工作人员到其他高校学习调研，并多次召开校内外专家论证会、专题会、座谈会，积极听取学校师生和专家的意见建议。经反复修改和充分论证，最终确定了符合该校实际的空调安装方案及后期运行模式。

由于前期准备充分，加之各方共同努力，在招标工作结束后3天内，空调安装人员就高质量完成了现场勘察工作。今年1月3日，施工方正式进驻该校三个校区开始施工作业。

这项工作绝非易事。工程施工量大、学生宿舍结构复杂、工期紧张，为便于工作协调，确保在今年春季学期开学前完成安装，青岛科技大学专门成立了由校长任组长、分管副校长任副组长的学生宿舍（公寓）加装空调领导小组。领导小组下设3个工作小组，确保各项工作有序推进。

每个宿舍楼都有一些异形房间，都需要与施工方确定空调内外机的安装方案，大部分异形房间都在顶楼，需要反复上下楼内外观察确定。青岛科技大大学四方校区能源保障中心主任曲盛荣说：“特别是室外机的安装，既要保证外立面的整体效果，又要做到安装维修的方便性。”

尽管历经几场寒潮，但寒冷并未阻挡安装施工的进程。工作人员一直施工到今年春节放假前的最后一天。正月初七，工作人员就重返工地，确保了开学前完成三个校区的安装任务。

“在此次工程推进过程中，全体工作人员高度负责、一丝不苟、精益求精，在确保工程质量的前提下，确保了在42天工期内、新学期开学前完成工程交付。”青岛科技大学校长、学生宿舍（公寓）加装空调领导小组组长陈克正介绍。

“在如此寒冷的天气里，学校老师和工作人员仍在为了我们能够早日住上空调房加班加点。”来自青岛科技大学崂山校区南区6号公寓楼的李心悦很想对他们说一声：“你们辛苦了！”

听到学校安装空调的消息，南区4号公寓楼的方珺喜出望外：“夏天再也不会热得睡不着觉了。舒适的环境可以提高同学们的学习效率，同时幸福感也大大提升了！”

空调交付后，青岛科技大学将对空调进行调试，启动宿舍线路改造、电力增容等工作。该校崂山校区能源保障科科长王岩表示：“电力增容是此次空调安装工程的重点之一，投入费用占总投入的一半以上。精确配电容量、细化线路走向、确定箱变位置……每一处细节都不容马虎。我们将全力以赴，计划5月底全部完工，确保学生入夏能够正常使用空调。”

据了解，此次青岛科技大学6715台空调安装总投入4000余万元。

（记者 邢婷 通讯员 刘奕辰 李鲲鹏）

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