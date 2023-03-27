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厦门城市引才联盟成立助力用人单位抱团式揽才

2023年03月27日08:22 | 来源：科技日报
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原标题：厦门城市引才联盟成立助力用人单位抱团式揽才

记者3月24日获悉，厦门城市引才联盟（以下简称联盟）于3月13日成立。联盟整合政府、用人单位及市场化资源，共商人才岗位开发、共创人才服务保障、共享开放式培训资源，为用人单位提供引才聚才创新平台。

据悉，联盟首批汇聚92家福建省厦门市重点企业和11家科研文教事业单位，覆盖电子信息、机械装备、金融服务、生物医药、新材料等厦门市现代化产业体系。目前，联盟已经征集成员单位岗位需求近2000个，岗位平均月薪均高于1.2万元，其中月薪超2万元的高薪岗位占1/4，博士及以上高端人才需求超300人。

联盟成员单位既可以通过上传岗位信息引才，也可以优先参与厦门举办的各类市内外招聘活动、国际化交流对接活动，还能够依托“揭榜挂帅”等项目，通过技术指导、聘请顾问等方式链接高质量人才资源。联盟成员企业之间也可以互相“搭车”“搭桥”，根据行业共性人才需求协同开展引才、育才工作。

“厦门城市引才联盟的成立，为企业拓宽了引才渠道和平台。”联盟单位之一、厦门雅迅网络股份有限公司总经理黄朝阳表示，通过抱团式揽才，企业扩大了引才“朋友圈”，这种方式能够有效助力企业精准引进心仪的人才。

厦门市委人才办相关负责人表示，下一阶段，厦门还将为联盟成员单位开展“一对一”挂钩服务，及时为企事业单位匹配引才政策并做好人才落地服务，进一步提升人才匹配质量与引聘实效。（记者符晓波）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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