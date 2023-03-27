原标题：北京大兴区人才政策步入2.0时代

3月3日，北京市大兴区委、区政府联合印发《大兴区“新国门”人才支持和服务办法》，在对原有领军人才、高层次人才、优秀青年人才政策进行整合优化的基础上，提出柔性引才奖励、优秀毕业生引进、高技能人才奖励等新内容，标志着大兴区人才政策进入2.0时代。

近年来，北京市大兴区调整产业布局和功能定位，发挥各领域人才创新引领作用，以高质量的人才服务助推地区经济发展。

不断完善政策，为人才解除后顾之忧

3月24日，当科技日报记者走进位于大兴经济开发区的北人智能装备科技有限公司（以下简称北人智能），该公司科研人员李彦锋正和同事在厂房进行日常检查，只见一排排机器在进行组装和检测作业。

不过，几年前这里却是另一番景象。

“几年前，随着电子阅读设备的普及，出版印刷市场份额日益萎缩。北人智能的主营业务是研发制造印刷装备，因此公司决定向包装行业迅速转型。”李彦锋回忆道。

2017年，在陕西省渭南市工作了21年、在包装行业拥有丰富经验的李彦锋接到了公司的调令。只身来到北京，经过多年积累，李彦锋和同事开发了多款印刷包装物的胶印印刷机，公司在包装行业的市场占有率不断攀升。然而，彼时李彦锋与妻子已经两地分居3年。而且因为没有北京户口，住房和孩子教育的问题，像两块大石头，重重地压在他的心头。

2020年，李彦锋的生活迎来了转机，他入选大兴区“新国门”领军人才。

根据“新国门”人才政策的规定，领军人才在大兴区可免费承租人才公租房，或享受每月最高2.5万元租房补贴。不仅如此，在学前教育、义务教育各个学段，大兴区还为领军人才适龄子女提供入学服务。

解除后顾之忧的李彦锋，一心扑在科技创新工作上，并在2021年荣获国家科技进步奖二等奖。

大兴区不断完善的人才政策，为企业引才、育才提供了多种帮助，从而促进了创新主体的发展。2021年，北人智能年营业收入达到2.7亿元，同比增长15%。

大兴区委组织部人才科科长唐京川介绍，截至目前，大兴区共评审认定了3批“新国门”领军人才，其中科技创新型人才占领军人才总数的55%，共聚集各领域国家级、市级专家人才以及获得省部级以上科学技术奖项专家近150名，累计拨付各类人才奖励和支持资金1.8亿元，为人才的“引育用留”打下了坚实的基础。

除此之外，近年来，大兴区还先后出台了“青年人才十四条”及“繁兴计划”等政策，构建覆盖“三层三类八领域”的人才政策体系，吸引了众多优秀人才。

提升服务精准化水平，打造创新创业热土

如今，在大兴，还有许多像李彦锋一样的科技人才，获得了良好的创新创业和生活居住环境。

为不断提升人才服务的精准化水平，大兴区选取地铁沿线黄金地段高品质房源，分配人才公租房千余套；加大优质中小学校的建设力度，引进清华附中、北京四中、翠微小学等学校49所，为人才提供子女入学专项服务；为人才提供家庭成员就医、文化、体检、日常慰问等多项精细化贴心服务，让人才扎根大兴。

除此之外，近年来大兴区还高度重视人才创新创业平台搭建，着力优化营商环境，不断释放企业科技创新潜能，全力打造人才创新创业热土。

值得一提的是，2022年7月27日，北京市首家“中外合一、多证综办”的出入境一体化综合服务大厅（以下简称综合服务大厅）落户大兴区。该服务大厅为升级改造后的“北京市公安局大兴分局出入境接待大厅”，同时挂牌“大兴区国际人才综合服务中心”。

记者在综合服务大厅看到，自助取证厅提供24小时全天候服务，全年无休，取证仅需短短10秒，极大地方便公众在非工作时间领取证件。(记者 华 凌)

(责编：郝孟佳、孙竞)