本报记者 丁雅诵

“线上教师研修，让我们乡村教师不受时空限制，时时处处能学，受益匪浅。”前段时间，安徽省利辛县张村学区中心学校校长江威参加了国家智慧教育平台的“寒假教师研修”，感触很深，“海量的学习资源、精心设计的教学模板、形式丰富的教研活动，帮助我们打开了眼界，提升了教学水平。”

国家智慧教育平台是我国教师培训数字化转型的重要举措。此次寒假教师研修，共有1372万余名教师参与，约占全国各级各类专任教师数的74.4%，累计浏览量6.94亿次。第三方机构的监测评估显示，各级各类教师对研修的满意度得分达90.6，90.5%的参训教师认为此次研修收获能够直接运用于自身的教学实践。

“这次研修优化了课程设置，同时结合教育教学的热点、难点问题，设置针对性课程，帮助教师提升网络直播教学安全防护能力等。”教育部教师工作司相关负责人介绍。

“‘教师直播教学安全培训’课很实用。”浙江商业职业技术学院教师黄燕说，“课程讲授了在线教学中安全问题的识别与防范等，对提高教师的信息素养很有帮助。”

该活动启动以来，各地区与学校积极响应，依托国家智慧教育平台建立起“省、市、县、校”四级研修管理员体系，将国家研修与地方研修相融通。例如，广东肇庆将国家中小学智慧教育平台寒假教师研修学分纳入全市教师年度全员培训体系。

“全国范围内的大规模教师研修，在推进教师学习方式变革、提高教师数字素养和数字化教学水平等方面发挥了重要作用。”教育部教师工作司相关负责人表示，下一步将继续推进精准研修，建设完善分层分类的课程资源体系，满足教师差异化、多元化、动态性的专业发展需求。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 11 版）

(责编：杨光宇、牛镛)