原标题：穗深港澳6所学校缔结“姊妹学校”

穗深港澳六所学校缔结“姊妹学校” 董俊毅 摄

广州市培正中学、广州市越秀区朝天小学、广州暨大港澳子弟学校、香港道教联合会圆玄学院陈吕重德纪念学校、澳门濠江中学附属小学等6校24日在广州缔结“姊妹学校”。

上述学校将探索建立更为密切的合作交流机制，组建高层次课题研究联盟，开展粤港澳三地师资的培训共建与交流任教。截至今年3月，广州市越秀区共缔结穗港澳姊妹校35对，其中，穗港28对、穗澳7对。

广州市越秀区朝天小学四年级学生在学习数学文化课 胡强明 摄

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，鼓励粤港澳三地中小学校结为“姊妹学校”，在广东建设港澳子弟学校或设立港澳儿童班并提供寄宿服务。

2019年4月，广州市越秀区官方选取两所百年名校——广州市培正中学和越秀区朝天小学，在全国首创设立公办性质的港澳子弟班。

培正中学一校多门，同根同脉，穗港澳三地联动，自创校之日起，百多年来从未中断。广州市培正中学校长张志红说，广州培正中学在香港、澳门建立分校，具有开办港澳子弟班的良好基础，学校与香港、澳门的培正中学保持着密切的来往，“每年三地的校庆活动我们都会相互派人参与，与此同时，也会互派教师学习交流”。

广州市越秀区朝天小学三年级学生在学习以《四通八达的交通》为主题的道德与法治课程 胡强明 摄

澳门濠江中学副校长陈步倩说，朝天小学有很多特色课程，与澳门濠江中学附属小学可以相互融合。

广州市越秀区教育局主任督学陈翘说，该区推进把港澳子弟班办学向高中和学前阶段两头延伸，完善学段衔接，畅通港澳学生在区内完成15年一体化教育的升学通道，为港澳居民在越秀区内工作生活学习营造更为便利的环境条件。(蔡敏婕 张岚妹)

(责编：郝孟佳、李依环)