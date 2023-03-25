人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

从中草药中了解中华文化 同济大学首创“留学生中医文化体验园”

2023年03月25日08:39 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：从中草药中了解中华文化 同济大学首创“留学生中医文化体验园”

　　同济大学的留学生们一起种下艾草、杜仲等中草药，零距离感受中医文化的奇妙之处。　同济大学供图

　　蹲在苗圃边，用小铲子先松松土，挖出个小坑，再把一株艾草幼苗小心翼翼地种入土中，最后覆盖上泥土......24日下午，在同济大学南校区一块小园圃里，来自55个国家的百余名留学生们一起种下艾草、杜仲等中草药，零距离感受中医文化的奇妙之处。

　　当天，同济大学“留学生中医文化体验园”揭牌启动，这也是同济大学“留学生中国生态文明体验区”的特色园区。

　　“艾草要一株一株种，几株放在一起可不行。”“不要把杜仲周围的土踩得太实了，不然水浇不下去。”“中草药有根茎入药，也有树皮入药。”在种植过程中，中草药培育师现场指导，帮助留学生们了解不同中草药的种植要点、培育方式，以及它们的功效和用药方式。

　　半个小时不到，原本一块空荡荡的苗圃变得生机勃勃，一批中草药幼苗开始植根生长。留学生们分别认养了不同的药草，在认养铭牌上标注其母语名称，并认真写下美好期待。

　　留学生们一起种下艾草、杜仲等中草药。　同济大学供图

　　“我15岁时就听说了中国的屠呦呦，青蒿素拯救了世界上无数的疟疾患者。我对中医一直充满无限向往，立志将来成为一名医生，救死扶伤。”来自乌干达的留学生乔沐新说，今天自己亲手种下了药草，心中的使命感油然而生。

　　不止中草药种植，上海市中医医院的医护团队还应邀来到现场，为留学生带来了艾灸、耳穴埋豆、穴位敷贴、香佩疗法、中药代茶饮和足浴泡洗粉等常见的中医疗法。

　　来自罗马尼亚的2022级本科留学生张利满怀好奇地体验了一把艾灸。在手上的合谷穴放置蒜片、铺上艾绒，感受艾绒燃烧产生的热力。“热乎乎的，穴位酸痛的感觉减轻了不少，真的有效果，想向家人朋友推荐。”他说。

　　来自俄罗斯的2022级硕士留学生柯妲夏一直对中医很感兴趣，在当天的体验活动中，她不仅种了艾草幼苗，还尝了养肺汤、贴了止咳敷贴。她说：“活动很有趣、非常棒，最近有点感冒，喝完养肺汤感觉很舒服，接下来还想更加深入地了解中医文化。”

　　上海市中医医院的医护团队为留学生带来了艾灸等常见的中医疗法。　同济大学供图

　　同济大学副校长娄永琪表示，中华医药是国之瑰宝，推动中医药文化走向世界，我们责无旁贷。外国留学生是讲好中国故事的重要桥梁，相信这份特殊的中医文化体验，会在留学生心中播下一颗颗种子，让中华文化传播到世界各地。

　　近年来，同济大学致力于创新留学生面向世界讲好中国故事的能力培养路径，通过“熊猫叨叨——国际学生讲中国故事”“同济大学留学生行走看中国”“留学生中国生态文明体验区”以及留学生劳动教育系列课程等，帮助留学生亲身感受真实、立体、全面的中国，深入感悟中华文化。(陈少颖 许婧)

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部