原标题：把优质戏剧资源送到孩子身边

【新时代新征程新伟业·贯彻落实2023年全国两会精神】

“必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”今年全国两会上，习近平总书记参加江苏代表团审议时如此强调。

在全国政协委员、中国儿童艺术剧院院长冯俐看来，让孩子们看上高质量的儿童剧，是满足他们美好生活需要的重要方面，也是增强他们获得感、幸福感的重要举措。

作为儿童青少年戏剧艺术的国家队，近些年，中国儿艺创作出大量优秀儿童剧作品，可如何将这些作品送到孩子身边，却是一大难题。创作儿童剧属于艺术生产，而配送儿童剧则属于公共文化服务。要解决上述难题，必须打破部门壁垒，形成服务合力。

为此，中国儿童艺术剧院与文化和旅游部全国公共文化发展中心决定强强联合，整合优势资源，共建中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心，以全国各级文化馆（站）为主要阵地，以国家公共文化云为平台支撑，将中国儿艺丰富精湛的儿童青少年戏剧演出、培训、工作坊等美育资源，通过国家公共文化云及遍布全国的全民艺术普及服务体系送到儿童青少年身边。

3月20日，中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心正式启动。北京市文化馆、河北省固安县文化馆、上海市静安区文化馆等13家文化馆成为首批中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心入选单位。

冯俐表示，中国儿童艺术剧院将以全国各级文化馆（站）为主要阵地和渠道，依托中国儿艺“绽放·起航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划，因地制宜，对接不同需求，采取“多馆多场演出+戏剧教育”和“定制化”整合打包的方式，推动中国儿艺的剧目创作、演出等国家级优质资源，更加广泛深入地下沉基层，原汁原味输送到孩子身边。

比如，中国儿艺今年将在固安大剧院上演中国儿艺《卖火柴的小女孩》《送不出去的情报》等经典大剧场剧目；在固安四中、大园子村、周家务村等多地，会安排5部精心孵化创作的“绽放·起航”小剧场剧目展演15场，以小型轻便、形式题材丰富、艺术质量高、互动效果好的“乌兰牧骑”式小分队的形式，进校园、入乡村、下社区，开展公共文化服务。

中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心的成立，不仅为国家级儿童戏剧资源服务孩子搭建了平台，开辟了渠道，也激活了地方公共文化服务的一池春水。

北京市文化馆副馆长明子琪介绍，北京市文化馆将协调北京全市各区文化馆、文化中心、学校等相关单位，根据孩子们对小剧场剧目、大剧场剧目、戏剧教育及戏剧工作坊等方面的实际需求，结合北京市文化馆戏剧培训工作及区级文旅局、文化馆“周末剧场”“周末大舞台”活动，进行有效对接，开展系列儿童剧推广活动。

“上海市静安区将不断丰富儿童青少年参与戏剧艺术普及新样式。比如，培育‘戏剧小谷’儿童剧团，以戏剧为载体，推动公共文化服务与儿童青少年戏剧艺术创作、教育有机融合；开设少儿戏剧表演班，采用互动游戏的教学方式，通过声、台、形、表的基础训练，培养儿童青少年对戏剧的兴趣。”上海市静安区文化和旅游局四级调研员姜涛说。

文化和旅游部全国公共文化发展中心主任白雪华表示，下一步，他们将会同中国儿艺建立中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心的遴选、建设、考核、验收、后续管理等管理机制，构建线上线下融合发展的儿童青少年戏剧艺术普及推广体系，为各推广中心定制开发儿童青少年戏剧艺术普及教材，精选一批小剧场儿童青少年戏剧作品到基层集中演出，选派专业教师为各地提供培训指导和师资培训，优化、丰富城乡文化资源配置，广泛开展青少年群众文化活动，助力公共文化服务高质量发展。

（记者 韩业庭）

(责编：郝孟佳、李依环)