人民网北京3月24日电 2023年浙江省“寒门学子”专场招聘会暨教育部“宏志助航计划”浙江工业大学基地春季招聘会于18日下午举行，来自省内高校的8000余名毕业生参加本次招聘会。

据悉，本次招聘会为2023年以来浙江省规模最大的线下校园招聘会，参会企业460余家，提供就业职位16000余个，其中国有企业及事业单位90余家，上市公司80余家，世界500强、中国500强、中国民企500强共70余家。

“我想要在制造业企业担任机械工程师。”浙江工业大学机械工程（卓越工程师）班的赵浩鹏来到招聘会现场，寻找自己的就业目标。赵浩鹏与多家企业的招聘者进行了交流，“参加招聘会后，我更加明确了自己的求职意向和职业规划。”

“现在我已经收到了多家单位的录取通知，这次主要是想要了解一下其他岗位。”浙江工业大学2019级土木工程专业的韦奇同学带着简历来到招聘会现场，积极了解意向岗位的具体情况，“和多个企业交流沟通后，我发现有许多和专业对口的岗位，进一步明确了自己的职业方向。”

此次招聘会不仅规模大，提供的岗位也非常丰富，岗位需求涵盖了“互联网+”、生命健康、新材料、医疗卫生、农牧、汽车制造、机械制造、建筑、食品制造、旅游、教育、综合服务等多个行业，吸引了大量毕业生参会。“兄弟高校组团前来参会的大巴车就有42辆，自行参会报名的学生达1000余人，本校参会的学生也非常多。”浙江工业大学就业指导中心负责人介绍道。

来自浙江工商大学、浙江海洋大学、浙江科技学院、衢州学院的几位毕业生在现场老师的指导下修改了简历。他们表示：“老师在简历模板选择、实践经历总结及简历各模块顺序等方面为我们提出了很多有用的建议，收获颇丰。”

此次招聘会依托教育部“宏志助航计划”浙工大基地，在现场设置专区，邀请属地人武装部门、校内外就业导师，提供入伍政策咨询、“简历门诊”、就业指导、职业规划和留学规划等“一对一”指导服务，还开辟职业形象体验专区，为毕业生提供职业形象展示咨询，为不同就业需求的毕业生提供多样化就业服务，推动毕业生更加充分更高质量就业。(郝孟佳 实习生余睿婕)

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