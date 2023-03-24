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师范教育协同提质计划交流活动举行

2023年03月24日10:49 | 来源：教育部
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原标题：师范教育协同提质计划交流活动举行

　　为深入贯彻落实习近平总书记对教师队伍建设和教师教育的系列重要指示精神，及党的二十大对培养高素质教师队伍的部署，推动教师教育在新时代的新发展，近日，师范教育协同提质计划交流活动在江西上饶举行。教育部党组成员、副部长王嘉毅出席并讲话。

　　为健全师范教育体系，加强地方师范院校建设，整体提升师范院校办学水平，“十四五”期间，教育部实施师范教育协同提质计划，组织10所高水平师范大学、30所地方高水平师范院校，以“1+M+N”的组团模式，重点支持32所地方师范院校建设，聚焦人才队伍、学科专业、基础教育服务能力、学校管理与发展等方面，提升地方师范院校培养能力，为欠发达地区提供源源不断的高质量师资。

　　交流活动系统总结了协同提质计划工作进展，交流了各组团经验做法，对推进教师教育改革、完善教师教育体系进行了深入研讨，并强调师范院校要深刻认识实施协同提质计划的重要意义，多措并举提升协同提质计划质量。要落实教师培养第一职责，对标党中央对人才培养的要求、对接基础教育改革发展对教师的需求，落实立德树人，强化五育并举，融合职前职后、促进教育教学数字化转型，完善协同提质计划工作机制，推进教师教育改革创新，引领各师范院校教师教育学科专业的内涵建设和协同发展，探索教师教育改革发展的中国方案。

　　协同提质计划72所师范院校和相关省级教育行政部门负责同志等近300人参加交流活动。教育部教师工作司、中国教师发展基金会负责同志参加活动。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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