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95后女孩续写家族的援疆情怀

2023年03月24日08:35 | 来源：中国青年报
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原标题：95后女孩续写家族的援疆情怀

张凤珍（左二）与学生的合影。受访者供图

24岁的张凤珍将每天的工作内容安排得十分紧凑。她每天早晨赶到学校，检查班级卫生区，然后指导学生早读。她利用课余时间参与语文备课组教研，放学后参与岗中培训，总结和改进支教中存在的不足。

她还是觉得时间太快了，一年的支教生涯已然来到了后半段。她是安徽财经大学第24届研究生支教团成员，2022年8月前往新疆生产建设兵团第十四师皮山农场中学开展支教。她作出这一选择的背后，是家族两代人家国情怀的赓续。

20世纪六七十年代，为响应国家建设大西北的号召，两个单薄的身影踏上了支援边疆的道路。他们初到新疆石河子市时，看到的景象是：广袤无垠的平地，人烟稀少，只有一座座新建立起来的工厂。但他们立志在这里扎根作出一番贡献，二人在当地八一糖工厂工作。

这两名年轻人便是张凤珍的爷爷张荣德和姑奶奶张秀云。

在那个交通基本靠走、通信基本靠书信的年代，爷爷和姑奶奶把他们的青春和汗水挥洒在边疆，这也影响着张凤珍和她父亲张忠学的人生选择。

2013年，上海市对口支援新疆叶城县，在交通行业打拼的张忠学主动报名，前往新疆助力修建高速公路。巧合的是，他的哥哥在一家建筑央企工作，修建的也是新疆高速公路。

张凤珍从小和爷爷奶奶一起生活，经常在茶余饭后听老人们讲述年轻时的故事。从小，张凤珍对祖国的边疆充满了好奇与向往。“后来因家中无人操持，爷爷不得不返回，只留下姑奶奶一人在那工作，这一工作就是一辈子。我想把家族的这段援疆的家国情怀续上。”

刚进大学时，张凤珍便加入校青年志愿者协会，定期前往蚌埠市的小学支教。大三时，她了解到，学校对接的皮山农场中学，地处新疆南部，在塔克拉玛干沙漠边缘、昆仑山脚下。那里的孩子对外面的世界知之甚少，当地也缺乏志愿者。

张凤珍下定决心，要帮助孩子们了解外面的世界。

“你一个女孩子去这么远的地方，在外面能照顾好自己吗？”家人们不免担忧。

但是张凤珍却不动摇：“你们能去，我为啥不能？我就想沿着爷爷、姑奶奶和父亲的足迹，去那边看看去，那是你们当年奋斗过的地方啊。”

出发前几天，父亲跟她详细介绍当地的环境、天气和饮食等情况。“你这次去的地方离我当年干活的地方不远！”

2022年8月29日，张凤珍第一次踏上新疆这片热土。刚到新疆，尽管承受着水土不服、气候不适应、饮食不习惯等诸多困难，但张凤珍想想爷爷和父辈工作时的艰苦，她咬牙克服、坚持。适应了当地生活之后，她工作起来，总是很有精气神儿，带着一股激情。“我心里憋着一股劲。支教，对我而言，就是沿着前辈的足迹继续前进！”

她带学校小学部五年级的语文课，是班级的副班主任。张凤珍来到学校后，一门心思扑在孩子的成绩上，她每天没课的时候就会前往别的老师班里听课，吸取教学经验。“我基本上都是在办公室里休息，眯一小会就去班里带学生们听写字词，有些学生对汉语拼音不是很熟悉，我希望能多带他们加深印象。”

张凤珍付出的关爱尽在学生眼中，学生也毫不吝啬地表达对老师的喜爱。

“张老师，你真的像妈妈一样”“张老师我一定会好好学习，不让你失望”“张老师，我们很爱您！”在张凤珍珍藏的学生送来的信里，朴实无华的语言诉说着孩子们的生活学习点滴，歪歪扭扭的字迹背后饱含着师生真情。

对于张凤珍来说，这些信件更代表一份责任与担当。

帕提麦是张凤珍班上一名女生，性格腼腆害羞，上课也不积极互动。张凤珍便一次次上她家中开展家访，了解她的生活情况。久而久之，帕提麦和张老师成了朋友。她开始敞开心扉，主动找张凤珍聊学习和生活中的困惑。

3月18日是帕提麦的生日，张凤珍将她叫到办公室谈心，并为她准备了小礼品和零食。她说，自己一定会好好努力，不会让老师失望。

很多孩子表示，喜欢上老师的那一天起，他们开始认真学习，同时也会喜欢上这门学科。

今年3月8日上午，张凤珍还没走进班级，女生热孜宛古丽就跑上前拥抱了她，并送上一句“老师节日快乐”。晚上回到家，张凤珍发现，孩子们纷纷用手机给她发来节日祝福，第二天，学生伊丽米努尔还给张老师带了一个代表心意的手工小项链。被学生挂念的感觉让张凤珍很是感动和欣慰。

“每一年都会有新的志愿者奔赴祖国最需要的地方，先撒下希望的‘种子’，给‘种子’浇水、施肥，终有一天，会遍地花开。”她希望自己在支教生涯中继续发光发热，像家里长辈一样，在青春年华，做一件终生难忘的事情。

（记者 王海涵 王磊 通讯员 丁亚东）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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