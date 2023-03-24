原标题：江苏共青团：让“四个自信”的种子在青少年心中生根发芽

“张校长，我们托您给习爷爷带话带到了吗？”“带到了，习爷爷说回去以后向孩子们问好啊！”近日，在江苏省淮安市新安小学，少先队员们邀请第十四届全国人大代表、新安小学校长张大冬参加“新旅电视台”小记者的现场访谈。

这是团淮安市委组织的“牢记习爷爷教导 争做新时代小好汉”主题队会活动。2021年“六一”前夕，习近平总书记回信勉励新安小学的少先队员。队会分向习爷爷汇报、听习爷爷问候、请习爷爷放心三个篇章进行学习“回信精神”成果汇报展示。

3月5日，习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调，我们的教育要善于从五千年中华传统文化中汲取优秀的东西，同时也不摒弃西方文明成果，真正把青少年培养成为拥有“四个自信”的孩子。

5年来，江苏共青团紧扣青少年认知特点和成长规律，找准青少年接收信息的“常用频率”，探索开展思想引领的“主要信道”，聚力构建具有江苏特色的“青字号”思想引领体系。

团江苏省委书记司勇说，江苏团组织着力在做好党的创新理论青年化阐释上下功夫，把新时代十年的伟大变革作为最鲜活的教育素材，注重从中华优秀传统文化中汲取营养，面向青少年开展好成就教育、国情形势教育和理想信念教育，通过历史比较、中西对比等方式，讲清楚“四个自信”的内在机理和实践逻辑，既增进朴素情感，又增进理性认同，真正用“四个自信”浸润青少年心田。

理论宣讲润心田

“我们从钢琴脚踏板控制声音的原理中获得灵感，解决了智能重载物流系统高速大惯性问题！”在徐工重型结构分厂副厂长吕金波的讲解下，200多名徐州小学生在现场感知了中国制造的伟大。

在国家超级计算无锡中心有一支“超算博士宣讲团”。“全国青年岗位能手标兵”甘霖经常会接待来此参观的青少年，向他们展示我国超算发展的历程和成果，让孩子们体会到祖国科技进步的力量。

5年来，面对青年价值观念多元多样多变、各种社会思潮交流交融交锋的时代现状，团江苏省委准确把握青少年认知特点和成长规律，从网红思政教师、团干部、青年典型、少先队辅导员等青年群体中，遴选优秀宣讲人员，打造了青年讲师团、团干部上讲台、红领巾巡讲团等宣讲品牌，组织80后90后宣讲轻骑兵，走进机关、企业、学校、农村等地，开展小规模、互动式宣讲34.9万场，把大道理转化为小故事、大主题切换为小场景，把经过青年化阐释、儿童化解读的党的科学理论播撒在江苏大地上。

5年来，团江苏省委针对不同领域、行业和年龄阶段的青少年，创新推出系列宣讲活动，引导全省青少年不断坚定“四个自信”。比如，团江苏省委用好百年党史中的生动故事和先进人物事迹，开展“百年党史青春说”“青春宣讲进万家”等深受青少年喜爱的宣讲活动，引导广大青少年坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信。

他们挖掘抗疫故事及其背后蕴含的精神，在全团率先开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”宣讲，覆盖1200多万人次，让青少年深刻感受到中国抗疫背后的制度优势，把制度自信的种子深深植根于青少年心间。他们还在全省开展万余场“诵读学传”活动，带领青少年在诵先贤、读经典、学礼仪、传文明中，传承中华优秀传统文化，从中汲取文化自信的力量。

创新实践接地气

3000锤敲出的“镰刀、锤头”墙面，200面小党旗下的不朽“政治生命”，15类精品微课……在南京玄武区小红梅“青年学习社”，常态化地迎来全省各地的团员青年研学交流、思想碰撞。

2018年，团江苏省委在全团首创“青年学习社”及线路，充分用好江苏丰富的红色资源，以及爱国主义教育基地、美丽乡村、科技园区等，建成3062家“青年学习社”，140条“青年学习社”线路，开展各类主题学习活动5万余场，覆盖团员青年233万人。目前，“青年学习社”线路已是入队、入团、成人礼、社会实践活动的必选项。

来自苏州相城区的“强富美高”新农村稻香小镇青年学习社，将太湖边的水稻田变成露天博物馆，把理论宣讲带入实践体验，用实际行动唱响“太湖美”；团盐城市委在新四军纪念馆开设《战火青春——新四军青年事迹选展》，让盐城青年更多地了解新四军故事；团泰州市委以杨根思烈士陵园为主阵地，设置12处研学点，开展“学、访、讲、唱、画”红色立体研学活动……

5年来，团江苏省委努力探索青少年思想政治引领的方法路径，不断创新实践育人的方式和载体，引领青少年沉浸式体验式学习习近平新时代中国特色社会主义思想。他们把思想引领从“大讲堂”搬到“社会大课堂”，先后开展各类主题教育实践活动。

此外，他们创新开展全省高校百校万名团干部思政技能大比武，组织基层团支部书记、专职团干部、兼挂职团干部3个专项赛，推动育人者先受教育，带动全省大学生团员学习党的创新理论。

5年来，江苏团组织还创新开展“马克思主义·青年说”活动，以青年奋斗故事为剧本，让青年当主演，用青年话讲好关于理想信念的故事，引导青年与伟人跨越时空对话，把理论学习变得有意义、有意思、有意境。

“网聚”青年助成长

在2500年的历史长河中，古城扬州涌现了大批珍贵的文化遗产。90后姑娘周旋是扬州博物馆文物保护中心的文物修复师。她的工作不仅是在修复作为器物的文物，更是在用双手呵护着中华民族的历史遗产。“用我青春换文物新生。”她说。

两年来，作为“江苏好青年”的她参加“扬城青年说”文化自信专场青春宣讲28场，带领1366名青少年解锁“文化密码”。

除了抓好传统典型，团江苏省委更注重在各行各业的普通青年群体中，发现类似周旋这样的典型，用身边的榜样感动和引领青少年，从而形成强大而持久的渗透力、影响力和感染力。

5年来，他们举办“我们身边的好青年”推选活动，运用社会化手段，通过组织推荐、他人举荐、个人自荐等多种方式，推选涵盖爱岗敬业、勤学上进等向上向善的百名江苏好青年，5万余名草根青年获同伴亲友举荐，600名普通青年被推选。

实践中，江苏团组织积极发掘青年典型背后的故事，把思想引导内涵融入榜样的成长历程和奋斗记忆里，用榜样自身的话语和事迹去传递思想力量、回应青年关切、解答青年困惑。5年来，他们开展分享交流活动2500余场，影响覆盖数百万人。

5年来，团江苏省委积极进驻各类网络空间，做青年随时随地想得起、找得到、靠得住的“知心网友”，打造不下线的“指尖上的共青团”。他们推动网上“青年大学习”深入基层影响青少年，让理论学习触角延伸到基层团组织的“神经末梢”，主动自觉参与网上“青年大学习”已成为青年新风尚，总参学4.26亿人次，2022年每期平均434万人次参与学习。

此外，他们积极在网络空间中大力传播正能量、弘扬主旋律、凝聚思想共识、清朗网络空间，新媒体蜂群式矩阵已成为青少年网络思想引领和舆论引导主阵地。

（记者 李超 通讯员 欧阳团 夏韵）

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