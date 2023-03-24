原标题：结合产业搞研究 扎根乡土育英才

贵州食品工程职业学院为剑河县研发的菌酱成功上市。受访单位供图

“清镇的李子白兰地、兴仁的薏仁米茶、剑河的太子参咀嚼片……这些都是产教融合的成果。”3月22日，在接受记者采访时，贵州食品工程职业学院党委书记何兴发如数家珍。

在贵州办职校，必须要接贵州的“地气”。作为贵州唯一一所食品类高职院校，贵州食品工程职业学院紧紧围绕贵州12个农业特色优势产业，进一步密切校企、校地合作，做好“黔字号”人才培养工作、加强“黔字号”产品研发、推进“黔字号”产业孵化，形成了一套独特的产教融合新模式，助力乡村振兴开新局、出实绩。

打通乡村振兴“最后一公里”

“科学研究，要真正与产业融合，与教学相长；人才培养，要能够扎根在乡土，与家乡共荣。”在中国教育电视台《梦开始的地方》栏目播出时，这句介绍贵州食品工程职业学院的话，正是对该校产教融合模式的精准总结。这句话的背后，是一个职业院校服务乡村振兴的故事。

2019年与剑河县人民政府签订合作协议后，贵州食品工程职业学院充分调动优势资源，经过20多次试验，最终与当地企业联手，不仅成功研发出了贵州第一个菌酱产品，于2021年成功上市，还编制了贵州第一个菌酱企业生产标准，树立了贵州职业教育助力脱贫攻坚的样板。

“产教融合是职业教育高质量发展的重要路径，菌酱的成功上市，是贵州食品工程职业学院把论文写在大地上的体现。菌酱产品的推出，在全省开了一个好头。”贵州省教育厅有关领导表示。

近年来，贵州食品工程职业学院先后联合地方政府和企业，研发出了清镇酥李白兰地、龙里刺梨饮料、赫章天麻口服液、兴仁薏仁米茶，剑河太子参咀嚼片等产品，有效提升了贵州农特产品的附加值、延长了产业链，打通了乡村振兴的“最后一公里”。据了解，这些案例还入选了教育部职业教育与成人教育司和中国教育电视台联合征集的乡村振兴优秀案例。

擦亮产业孵化“黔字号”招牌

贵州食品工程职业学院旗帜鲜明地把乡村振兴融入办学宗旨，努力破解贵州乡村振兴面临的农特产品销售难点和人才培养痛点，力图走出一条“黔字号”产业孵化之路，擦亮乡村振兴的“黔字号”招牌。

贵州食品工程职业学院从顶层设计开始谋划，成立了乡村振兴办公室，由校党委书记亲自分管。针对乡村电商人才短缺的情况，去年，贵州食品工程职业学院成立了乡村振兴电商产业学院，围绕“一县一业一平台，一村一品一直播”的目标培育农村电商人才和产业。

通过电商助力黔货出山，赋能乡村振兴，这是贵州食品工程职业学院探索产教融合的又一尝试。

截至目前，乡村振兴电商产业学院已建有2个产品发布平台和57个直播间，吸引了近20家单位与之开展合作。

在人才培养上，贵州食品工程职业学院根据企业需求培养专业技能人才，深入服务乡村振兴和地方产业发展。为了深化产教融合，该学院还开设了黔菜学院、酿造学院、食品营养与健康管理学院、阿幼朵艺术学院、乡村振兴电商产业学院、金沙白酒学院、辣椒产业学院、数字乡村产业学院等8个产业学院。

“贵州食品工程职业学院紧紧围绕乡村振兴，不断加大产教融合力度，取得了优异的成绩，未来发展前景广阔。”在2022中国—东盟教育交流周期间，国家粮食和物资储备局中国粮食研究培训中心副主任赵广美一行到学院考察，对学院的产教融合实践表示肯定。

“我们将产教融合从二元结构演变成了‘政产教农金销’六元结构，使产教融合更加贴近人才培养、产品研发和产业孵化，形成了独具特色的产教融合模式。”何兴发说，贵州食品工程职业学院将树牢“黔字号”理念，为乡村振兴培养具有“三农”情怀和工匠精神的高素质技能人才。

（记者 何星辉）

(责编：郝孟佳、孙竞)