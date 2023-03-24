原标题：牵手重装企业 培养机械设计制造类“双师”

国家级职业教育“双师型”教师培训基地是职业教育师资培养培训体系的重要组成部分，是职业学校教师素质提高计划、“职教国培”示范项目、名师（名匠）名校长培养计划等国家级培训任务和各地各校教师培训的重要承训力量。

《教育部办公厅关于公布国家级职业教育“双师型”教师培训基地（2023—2025年）的通知》公布了170个职业教育“双师型”教师培训基地，其中，四川工程职业技术学院机械设计制造类入选。该校机械设计制造类专业发展情况如何？学院将如何依托当地龙头企业，建设机械设计制造类“双师型”教师培养培训基地？带着这些问题，记者采访了四川工程职业技术学院相关负责人。

用好企业资源 开展个性化培养

20世纪50年代末，第一机械工业部德阳重型机器制造学校（即四川工程职业技术学院的前身）诞生于四川德阳。目前，该校已入选首批28所国家示范高职学院，并成为国家“双高计划”高水平学校建设单位之一。

据了解，由四川工程职业技术学院牵头组建的机械设计制造类“双师型”教师培养培训基地，由中国第二重型机械集团有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、东方汽轮机有限公司等6家核心企事业成员单位与10家一般成员单位共建。通过政府、行业、企业、学校多方共建，学校机械设计制造类专业所在的机电、材料和电气信息工程系等系部设备及培训能力都得到了进一步提升。

目前，这3个系的校内实验实训基地达12个、实验实训室达72个、设备有9762台；组建校外实训基地131个，近五年累计完成行业企业高技能人才培训2.2万人，职教师资培训6000人。

同时，学校还积极与政府、行业和企业合作，组建教学指导委员会和教学及科研团队，共商教师培训和人才培养方案，开展个性化培训，确保人才培养方案与岗位职业要求、教学内容更新与企业技术进步精准对接。

创新培训模式 组建高水平团队

为探索搭建教师培养培训工作平台，学校积极拓展与核心成员单位的合作，发挥基地成员单位各自优势，建立起教师培养培训的长效工作体系。

“我们按照共建、共管、共享的建设原则，搭建了‘1家牵头单位+6家校企核心成员单位+N家一般成员单位’的基地总体架构。”四川工程职业技术学院继续教育学院院长张文龙表示，为充分发挥共同体成员单位在专业领域和培训工作中的特色优势，学校成立了基地建设领导小组、专家委员会和秘书处，在联席会议、常态化协调和资源共享方面形成特定机制，构建了决策—咨询—执行的闭环运行体系。

同时，在基地制度体系建设方面，学校从培训教学管理、到培训成绩考评、再到培训教学检查均作出明确规定，针对培养方案、考核标准、教学抽检等提出具体要求，从而保证教学检查按计划进行；联合成员单位组建多功能实训中心，购买虚拟仿真教学系统，使中心硬件设备达到省内同行业先进水平，形成东西联动、校企互动的高水平产教融合实习基地网络。

“我们将结合成员单位资源优势，分专业组建团队，开发对接‘数纸融合’新型立体化教材与配套数字资源。”张文龙说，下一步，基地将及时引入新技术，建设体现机械设计制造类特色的典型产品库、工艺技术库、教学案例库等，并借助AI、物联网等技术手段，对教师培训全过程数据进行留存，形成满足线上学习需要的高质量数字化培训包。

（芶文涵 陈 科）

(责编：郝孟佳、孙竞)