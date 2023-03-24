本报记者 吴 丹

数据来源：教育部

制图：蔡华伟

3月23日，教育部召开新闻发布会，介绍2022年全国教育事业发展基本情况。记者从新闻发布会上获悉：2022年全国共有各级各类学校51.85万所，学历教育在校生2.93亿人，专任教师1880.36万人。新增劳动力平均受教育年限达14年。

教育部有关负责人表示，分层级看，各级各类教育均取得显著进展，在“上好学”上迈出坚实步伐。

学前教育普惠资源进一步增加，义务教育办学条件进一步改善

“2022年基础教育事业发展取得了显著成效，有力促进了社会公平和国民素质的提升。”教育部基础教育司副司长马嘉宾说。

——基础教育资源进一步扩大。2022年全国普惠性幼儿园24.57万所，比2021年增加1033所；各地通过新建改扩建等方式新增城镇义务教育学位500余万个。

——普及巩固水平进一步提升。全国学前三年毛入园率达到89.7%，比2021年提高1.6个百分点；九年义务教育巩固率达95.5%，高中阶段毛入学率达到91.6%。

——公益普惠属性进一步增强。全国普惠性幼儿园在园幼儿占比达89.55%，比2021年提高了1.77个百分点。

马嘉宾介绍，2022年，中央财政安排“十四五”国家基础教育重大项目计划资金共计605亿元，其中学前教育发展资金230亿元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金300亿元、普通高中学校改善办学条件补助资金70亿元和特殊教育补助资金5亿元，支持引导各地增加普惠性学前教育资源和完善普惠保障机制，改善中小学办学条件，加大特殊教育学校建设，并向中西部地区倾斜。

完成2万余所小区配套园治理工作“回头看”，新增普惠学位约50万个。巩固提高学校落实“双减”水平，推动作业设计“调结构、提质量”、课后服务“上水平、强保障”。马嘉宾表示，下一步将加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系。

高等教育普及化水平进一步巩固和提升

据悉，2022年，高等教育毛入学率达到59.6%，比上年提高1.8个百分点；高等教育在学总规模达到4655万人，比上年增加225万人。高等教育普及化水平进一步巩固和提升，多样化、个性化、学习化、现代化等普及化阶段的发展特征更加显著。

教育部发展规划司司长刘昌亚认为，我国已经建成了世界规模最大的高等教育体系，还要进一步提高高等教育质量。人才培养结构方面，要加大理工农医类专业紧缺人才培养力度。同时，着力培养紧缺型、实用型、高技能人才。

加强基础学科拔尖人才培养，是当前高等教育面临的重要问题。教育部高等教育司副司长武世兴介绍，2022年，教育部深入推进基础学科拔尖学生培养计划，依托77所高水平大学累计建设288个基础学科拔尖学生培养基地，共吸引3万余名优秀学生投身基础学科。推进实施计算机、数学、物理学、化学、生物科学、基础医学、中药学、经济学、哲学领域教育教学改革“101计划”，加强核心课程、核心教材、核心实践项目和核心师资队伍建设。

武世兴表示，教育部近期正在围绕拔尖创新人才培养、如何深化高等教育综合改革，密集地开展调研。从下一步深化基础学科拔尖人才培养的模式改革来说，将重点打造体系化、高水平的基础学科人才培养平台。

不断推动职业教育与普通教育协调发展

今年《政府工作报告》提出，“大力发展职业教育”。教育部职业教育与成人教育司副司长林宇介绍，从结构质量上来看，教育部不断推进高中阶段和高等教育阶段的普职协调发展。高中阶段，目前全国共有中等职业学校9752所（含技工学校）， 2022年招生一共650.69万人，占高中阶段招生的40.71%；在校生1784.61万人，占高中阶段教育的39.67%。高等教育阶段，高等职业院校（含职业本科）1521所，2022年招生546.61万人（不含五年制高职转入专科招生54.29万人），连续4年超过普通本科招生规模。

教育部坚持拓宽职业学校学生发展通道。根据产业升级调整需要和社会新增劳动力受教育年限提升的规律，逐步引导中等职业教育在坚持职业教育人才培养要求的基础上，通过中高职贯通、中高本衔接、完善职教高考等，为有意愿够条件的学生提供多种就业、升学发展路径。去年，全国已有超过一半的中职毕业生升入高职（专科）和本科继续学习。高职毕业生在保持高就业率的同时，每年也有接近1/5的学生实现升学深造。

林宇表示，今年教育部设计启动实施了“现代职业教育体系建设改革推进工程”，并列为教育部今年的工作要点，作为9项重点行动之一。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)