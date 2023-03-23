人民网北京3月23日电 北京理工大学将“元宇宙”相关前沿技术用于思政课教学，并于近期在元宇宙数字校园中新增北理工“延安老校区”场景，用户可从数字校园场景“穿越”感受老一辈科技工作者故事，为智慧思政建设打开新领域、提供新视角。

据了解，北京理工大学自2022年起组织虚拟仿真技术团队和思政课教师，实施《延安十三年》智慧思政示范课程项目。项目围绕一堂智慧思政示范课进行构建，聚焦一线教师的授课活动，引入学校“元宇宙”相关领域国内一流技术力量，围绕学生学习成效，设计“智慧+思政”的实现过程。

北京理工大学将一线教师与一流技术结合，一线授课教师围绕“延安十三年”讲授内容，认真进行课程设计，将知识讲授与精神内涵相统一，并提出技术介入的需求。虚仿技术团队聚焦需求，主动设计策划，为课程定制设计沉浸场景和环境细节，针对教师授课、学生学习的具体过程与成效，做好设计与处理。

“元宇宙”数字校园还原学校在延安时期的办学场景，将红色校史融入其中，深入挖掘校史上的红色育人元素提升示范课程与学生的链接感和共鸣感，将学校常态化的校史教育成效引入课堂提升教学质量，为“元宇宙”课堂注入红色基因。

下一步，学校将整合“数字人”等先进技术优势，继续探索建设“元宇宙”思政课堂、思政活动等，配合线下思政课教学、学生思想教育活动和文化育人活动开展，打造具有北理工特色的智慧思政工作模式。（郝孟佳、实习生余睿婕）

(责编：李依环、熊旭)