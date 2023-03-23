人民网北京3月23日电 （记者王鑫）记者从教育部今天召开的新闻发布会上获悉，2022年全国共有各级各类学校51.85万所，学历教育在校生2.93亿人，专任教师1880.36万人，新增劳动力平均受教育年限达14年。

学前教育普惠资源进一步增加。2022年，学前教育毛入园率89.7%，比上年提高1.6个百分点。全国共有幼儿园28.92万所。其中，普惠性幼儿园24.57万所，普惠性幼儿园占全国幼儿园的比例为84.96%。

义务教育办学条件进一步改善。2022年，九年义务教育巩固率95.5%，比上年提高0.1个百分点。各地通过新建改扩建等方式新增城镇义务教育学位500余万个。义务教育阶段进城务工人员随迁子女在公办学校就读和享受政府购买学位的比例达95.2%，比2021年提高了4.3个百分点。

高中阶段普及水平进一步提高。2022年，高中阶段毛入学率91.6%，比上年提高0.2个百分点。全国共有普通高中学校1.50万所，比上年增加441所；招生947.54万人，比上年增长4.71%；在校生2713.87万人，比上年增长4.18%。

高等教育在学规模进一步扩大。2022年，高等教育毛入学率59.6%，比上年提高1.8个百分点。高等教育在学总规模达到4655万，毛入学率达到59.6%，普及化水平进一步巩固和提升，多样化、个性化、学习化、现代化等普及化阶段的发展特征更加显著。

特殊教育体系进一步完善。2022年，全国共有特殊教育学校2314所，比上年增长1.14%。全国共招收各种形式的特殊教育学生14.63万人；在校生91.85万人。

此外，民办教育结构进一步优化。2022年，全国共有各级各类民办学校17.83万所，占全国学校总数的比例为34.37%；在校生5282.72万人，占全国在校生总数的比例为18.05%。

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