人民网北京3月23日电 以“中华民族一家亲，花开校园石榴红”为主题的“铸牢中华民族共同体意识 民族政策知识进校园”巡展活动于21日下午在上海市松江一中启动。

巡展启动仪式。校方供图

本次巡展活动由松江区民族和宗教事务办公室与松江区教育局联合举办，致力于推动区内中小学铸牢中华民族共同体意识教育与民族团结进步教育工作，积极引导青少年学生树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观。巡展内容涵盖党的民族理论政策、民族方面法律法规和56个民族的风俗文化等版块，通过通俗易懂的漫画与别具一格的文字设计，展示松江区民族工作成果，讲好“家在上海”的松江故事。

松江区民宗办负责人表示，此次民族政策知识进校园宣传教育活动，既是贯彻中央民族工作会议“将铸牢中华民族共同体意识融入办学治校、教书育人全过程”要求的重要举措，也是对上海市民宗局和市教委立足校园推动各族青少年交往交流交融要求的落实。

“松江一中自2010年9月起招收第一批新疆内高班学生。十二年来以‘文化润疆’结合本校‘两为’教育理念，实行‘代理家长制’，积极探索交往交流交融的办学模式，促进各族学生同学同住、各族教师共教共乐，让中华民族共同体意识深入人心，为共同实现中国梦助力赋能。”区教育局局长陈小华介绍。

“我有两个家，一个在新疆，一个在上海。在松江一中学习生活的这段时间里，我深深地感受到老师们对我如家人般的温暖，等我将来毕业后，我也要为民族团结多做贡献，将天山水与浦江水相融合、新疆情和上海情相交汇，努力建设好美丽的家乡。”松江一中高三学生穆耶塞尔在参观巡展时说。

松江是上海各民族交往交流交融的重要之地，区内56个民族俱全，常住少数民族人口近5万人。区委区政府一直把城市民族工作摆在重要位置，不断在促进民族团结进步工作中深化内涵、丰富形式、创新方法，积极推进中华民族共同体意识进校园是一项重要抓手。区民宗办和区教育局相互支持配合，着力构建大中小学一体化铸牢中华民族共同体意识教育体系，让广大学子在民族团结进步创建的生动实践中努力成为维护民族团结和社会稳定的中坚力量。

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