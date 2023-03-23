原标题：促进双向沟通 强化内部治理

2021年起，山东轻工职业学院逐步搭建校内意见反馈与服务机制——一站式服务平台“阳光小青”。学校从解决师生关切的问题入手、于拉近师生与学校的距离用力、在推动师生参与学校内部治理落脚，铺就师生参与治校的“最后一米”。

从解决师生关切的问题入手

打通“最后一米”

“我希望学校售卖粥和豆浆的包装改良一下，改成纸制品，比较容易拿。”“你好，我想问一下现在的专升本政策是怎样的？”在“阳光小青”平台上，学生有的为自己的“早餐自由”提出了建议，有的规划着自己的大学生活……2022年3月，在学校因新冠肺炎疫情防控而封闭管理的阶段，“阳光小青”更是24小时在线，收集问题并及时反馈、处理，成为“智慧战疫”的强大助力。

2021年3月5日，一站式服务平台诉求板块（包括“我投诉”“我建议”“我咨询”三个模块）开始试运行；6月，平台报修板块上线；9月，一站式服务平台正式运行。运行两年来，共计收到师生诉求2万余条，反映事项涉及学生管理、实习实训、党团建设、后勤保障等学校运行的各方面。在成千上万次的对话中，学校进一步了解了师生校园生活中的痛点、难点，并且根据师生意见建议及时解读、调整相关政策。

于拉近师生与学校的距离用力

畅通“最后一米”

2021年10月，一站式服务平台面向全校师生公开征集卡通形象和标识。经过3个月的征集评选，健康管理系学生的投稿入选，“小青”形象与“阳光小青”平台一起走入了师生的校园生活。学生在平台上反映的问题，全校都可浏览，学校管理部门必须及时回应、及时处理。针对以往师生报修填写纸质报修单提交维修部门用时较长的现象，报修板块通过“一物一码”“一室一码”实现了精准定位、直接对接。同时，学校以制度规范运行，专门出台了《“一站式服务平台”管理办法》。根据规定，除特殊情况外，平台工单应当在“一日内受理，两日内办结”；建立了“周报”制度，每周研讨短时间内师生大量投诉的热点问题和可能造成严重影响的重点问题，做好预防工作，合理疏导，精准施策。

经过两年的运行，与初期相比，学生实习、维修服务等热点问题的咨询、投诉量下降了85%以上。平台减少反馈中间环节、高效服务师生的初衷已基本达成。平台正式运行以来，校外转办信访件数量总体呈下降趋势，由之前的月均20余件降至个位数。“阳光小青”有效地将矛盾在校内化解，拉近了学校与师生的距离。

在推动师生参与学校内部治理落脚

联通“最后一米”

师生是平台使用的主体，更是治校的主体，特别是对作为主要使用人群的学生来说，“阳光小青”不仅开辟了参与治校的新途径，更是辅助提升主体意识和素质能力的主要力量。学校每学期至少召开一次学生座谈会，邀请各院系和曾通过“阳光小青”平台提出意见建议的学生代表，结合自身情况从学校的日常管理和“阳光小青”运行等各方面提出意见和建议。党政办公室与学生交流探讨，并在会后对相关问题进行梳理总结，协调相关部门及时解决未解决的问题。

“阳光小青”通过对话的形式，把以往学生只能通过评教、微信公众号留言等途径单向参与校园事务变为了双向的沟通。学生座谈会等线下活动的举办，则拓宽了学生补充反馈意见建议的渠道。面对面的解释说明进一步保护了学生参与内部治理的积极性，提升了学生参与学校治理的效度。

上线近两年，“阳光小青”始终坚持“事事有回音、件件有着落”，及时回应师生诉求，得到了师生的信任和喜爱。下一步，“阳光小青”将利用信息化赋能，进一步延伸服务空间、拓展服务深度、扩充服务团队，名副其实，在洒满阳光的校园旅途中与师生形影相随。

（许欣然 朱祎祺）

(责编：郝孟佳、孙竞)