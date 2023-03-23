许路明

旧金山唐人街内的龙门建筑。

图片来自网络

提起旧金山，很多人并不陌生。这座城市既是美国西海岸的金融和贸易中心，也是多元文化交融的场域。

倘若来到旧金山，一定得去唐人街看一看。旧金山的唐人街是全美最大的华人聚居区，它不仅是华人寻味故土、治愈乡愁的一处港湾，也是展现东西方百年文化交流的一本影集。在这里，古老的“叮当车”、传统的中式牌坊和现代的泛美金字塔，仿佛时空交错一般，令这座城市极具特色。

旧金山是美国第一座迎来华人移民的城市，这个中文译名体现了当年华人对美国的最初印象：这是财富聚集的地方，也是充满机会的地方。19世纪中期华人移民随着加州淘金热来到美国，勤劳、智慧的他们在美国站稳了脚跟，并逐渐成为生活相对富足的群体。

然而，美国在19世纪末通过的《排华法案》，将许多生活在旧金山的华人驱逐出自己的家园。1906年，旧金山发生了大地震，整座城市遭到巨大破坏，唐人街也在灾难中被摧毁。灾后重建中，当地华人迅速完成了唐人街的修复和扩建工作，并坚决抵制政府驱逐华人的企图。就这样，旧金山唐人街作为华人居住、工作的街区得以保留下来。唐人街区有各式各样的中国店铺，所有街道名称都用中英两种语言的路牌，还有华人的学校、商会、同乡会、医院等，形成了独特的文化与风格。

今天，如果从东边的蒙哥马利街进入唐人街，一路可以品尝到中国各地美食；在市德顿街和都板街可以看到富有东方情调的建筑；在附近的花园广场，很多居民下棋、打太极拳、闲聊休息，这是繁华市中心难得一见的悠闲景观。

龙门——唐人街的地标建筑物。这座传统的中式牌坊上有3块牌匾，中间那块是孙中山先生的铭文“天下为公”，左右两侧分别是“信义和平”与“忠孝仁爱”。

在我看来，这3块牌匾不仅代表了华人群体坚守的文化价值与道德观念，同时也是中华文化兼容并包、生生不息的体现。中华文化在这里不但代代传承，还与美国文化产生交流碰撞，极具特色与魅力。

回顾旧金山之行，我有很多值得回味的地方，却对唐人街久久不能忘怀。在我看来，它不仅是一个海外华人聚居区，更是世界多元文化可以兼收并蓄的有力证明。来到唐人街的人似乎都可以找到归属感，不论是游客、学生还是移民，也不论种族、肤色和语言，因为唐人街承载的文化和精神是世界性的，正如费孝通先生所说的那样：“各美其美，美人之美。美美与共，天下大同。”

唐人街为旧金山增光，也为东西方文化交流做出贡献。在过去是这样，在未来还会更加精彩。

（作者系美国伊利诺伊大学香槟分校东亚语言与文化专业在读博士生）

(责编：郝孟佳、李依环)