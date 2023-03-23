周 蕊

周蕊在希腊旅行时和当地人合影。

作者供图

从童年起，我就对希腊这个神秘且浪漫的国度充满想象。希腊是西方文明的发祥地，历史悠久，闻名世界的哲学家在这里追寻真理，雅典娜女神在希腊神话中光彩照人。去年10月，我有幸探访了这个国家。

希腊被誉为“千岛之国”，上千个大大小小的岛屿坐落在爱琴海的海湾中。当圣托里尼岛的海风轻抚我的脸颊时，我仿佛一下子坠入了这座小岛温暖的怀抱。圣托里尼岛上的建筑风格极具特色，一座座小白屋临海而建，在灿烂阳光下，蓝色的屋顶与湛蓝的爱琴海相映，美不胜收。

尽管游客们熙熙攘攘，但岛上环境干净，一切井然有序。商店和小酒馆坐落在街道的两侧，客人们或是悠然自得地四处闲逛，或是坐在窗边品尝着烤海鲜和蜂蜜泡芙。

这里几乎每家商铺都养猫，它们慵懒可爱，与游客亲密互动。我在当地一家出名的烤鱼店吃晚餐时，店主的小猫咪轮流到每一桌讨鱼吃，样子十分乖巧。 当天回酒店的路上，一轮皎洁的明月倒映在海平面，那一刻，我突然理解了诗人笔下“海上生明月”的意境。

圣托里尼的生活节奏缓慢惬意，我与当地一家书店的老板攀谈时，得知他是美国人，来希腊旅游后爱上并留在了这里。在这家书店，客人不仅能找到不少珍贵的初版读物，还可以买到老板亲手做的笔记本，浪漫又文艺。

告别了圣托里尼的小岛风情后，我前往希腊首都——雅典，探寻历史留下的印记。卫城是希腊杰出的古建筑群，集古希腊建筑与雕刻艺术之大成，古迹中著名的有山门、帕特农神庙、雅典娜胜利神庙等。卫城里的建筑经历了千年风吹雨打，残垣断壁仿佛还在诉说着当年数场激烈的战争。在希腊语中卫城被称为“阿克罗波利斯（Acropolis）”，即“高丘上的城邦”。身处卫城，我被它的壮丽气魄深深震撼，建筑的每一处雕刻都展现着古希腊人对美的追求和探索。在这里还能看到不少橄榄树，它在希腊神话中象征着和平。

这次旅行中，我不仅感受到了圣托里尼岛的迷人风情与雅典的庄严肃穆，还被希腊人的善良友好所打动。有一次我们一行人租的车不小心陷进了泥坑，热情的当地人主动上前，帮我们一起推车；还有一次突然下起瓢泼大雨，路边小店的夫妇送了我们一把折叠雨伞，尽管我们坚持要付款，却被他们连连拒绝。

短暂的旅途只让我看到了这个千岛之国的一小部分，我希望有一天能再去希腊旅行，在地中海沐浴阳光，倾听希腊神话。

（作者系美国哥伦比亚大学心理学专业学生）

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