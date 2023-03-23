原标题：百名厦大学子“上岗”社区团组织副书记

3月18日，随着“职业体验大学生社区挂职计划”校园双选会的举办，来自厦门大学的98名大学生骨干，将陆续走进厦门市思明区和翔安区的4个街道、28个社区，挂任为期4个月的基层团组织兼职副书记。

该挂职计划以基层党团重点工作为主，通过引导大学生骨干以项目制工作方式，围绕“五个一”任务参与基层社区治理，包括：聚焦文明创建、民生福祉、环境保护等社区治理中的重点难点问题，参与一个重点工作项目；组织带领所在班级团支部开展共建活动，结对一个街道所属社区；围绕推进青年发展型县域建设，开展一项青年服务工作；经常性入户走访与社区群众面对面交流，完成一本民情日志；发挥所学专业优势为提升社区治理水平参谋献策，形成一份调研成果。

“大学生社区挂职在补充社区团组织力量、将专业优势带入社区的同时，也让大学生拥有更多的锻炼机会，对于同学们了解基层、增长见闻、提升能力都有帮助。”团厦门市思明区委挂职副书记、厦门大学团委副书记梁振伟说。

哲学系大三学生樊灵翔告诉记者，他在校期间经常参与各种社区志愿服务活动。他希望通过挂职锻炼，能够更加深入基层了解群众需求，把自身所学知识和专业特长运用到实践中，实现知行合一。

“希望到社区后开展更多富有创意的活动，为居民搭建更丰富的互动交流平台。”新闻传播学院的胡新月即将任职黄厝社区，她认为，到社区挂职非常有意义，能够参与管理服务好上千户居民群众，这本身就是对综合素质能力的一次锻炼和挑战。

接下来，团思明区委、厦门大学校团委和各街道社区将联合开展系列专题培训活动，为挂职大学生提供业务指导，帮助他们快速进入工作角色。滨海街道团工委书记许哲茹说，街道将安排优秀社区工作者与挂职大学生“结对子”，分享经验、传授方法，让大学生在街道社区“有事干”“干得了”“干得好”。

团思明区委书记吕莹表示，思明各级团组织将在此次试点的基础上，进一步加大与厦大团委在大学生实践锻炼、创新创业等方面的广泛合作。同时，她希望厦大青年学子通过参与社区挂职，更加了解思明、热爱思明、扎根思明，为思明经济社会实现高质量发展增添最具活力的青春动能。

（记者 杨宝光）

(责编：郝孟佳、李依环)