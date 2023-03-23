人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

百名厦大学子“上岗”社区团组织副书记

2023年03月23日08:05 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：百名厦大学子“上岗”社区团组织副书记

　　3月18日，随着“职业体验大学生社区挂职计划”校园双选会的举办，来自厦门大学的98名大学生骨干，将陆续走进厦门市思明区和翔安区的4个街道、28个社区，挂任为期4个月的基层团组织兼职副书记。

　　该挂职计划以基层党团重点工作为主，通过引导大学生骨干以项目制工作方式，围绕“五个一”任务参与基层社区治理，包括：聚焦文明创建、民生福祉、环境保护等社区治理中的重点难点问题，参与一个重点工作项目；组织带领所在班级团支部开展共建活动，结对一个街道所属社区；围绕推进青年发展型县域建设，开展一项青年服务工作；经常性入户走访与社区群众面对面交流，完成一本民情日志；发挥所学专业优势为提升社区治理水平参谋献策，形成一份调研成果。

　　“大学生社区挂职在补充社区团组织力量、将专业优势带入社区的同时，也让大学生拥有更多的锻炼机会，对于同学们了解基层、增长见闻、提升能力都有帮助。”团厦门市思明区委挂职副书记、厦门大学团委副书记梁振伟说。

　　哲学系大三学生樊灵翔告诉记者，他在校期间经常参与各种社区志愿服务活动。他希望通过挂职锻炼，能够更加深入基层了解群众需求，把自身所学知识和专业特长运用到实践中，实现知行合一。

　　“希望到社区后开展更多富有创意的活动，为居民搭建更丰富的互动交流平台。”新闻传播学院的胡新月即将任职黄厝社区，她认为，到社区挂职非常有意义，能够参与管理服务好上千户居民群众，这本身就是对综合素质能力的一次锻炼和挑战。

　　接下来，团思明区委、厦门大学校团委和各街道社区将联合开展系列专题培训活动，为挂职大学生提供业务指导，帮助他们快速进入工作角色。滨海街道团工委书记许哲茹说，街道将安排优秀社区工作者与挂职大学生“结对子”，分享经验、传授方法，让大学生在街道社区“有事干”“干得了”“干得好”。

　　团思明区委书记吕莹表示，思明各级团组织将在此次试点的基础上，进一步加大与厦大团委在大学生实践锻炼、创新创业等方面的广泛合作。同时，她希望厦大青年学子通过参与社区挂职，更加了解思明、热爱思明、扎根思明，为思明经济社会实现高质量发展增添最具活力的青春动能。

　　（记者 杨宝光）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部