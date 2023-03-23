原标题：西电：一站式学生社区用实践思政解码红色基因

3月5日，西安电子科技大学（以下简称“西电”）竹园三号书院传来阵阵掌声，“弘扬雷锋精神 传承红色基因”沉浸式“红色剧本+”青少年体验活动在书院团工委志愿者的精心组织下顺利开启。

“本次‘红色剧本+’体验活动是以真实历史为背景，引导大家通过角色扮演、阅读互动、逻辑推理等方式，重温峥嵘岁月，传承红色基因。”西电《永不消逝的电波》“红色剧本+”体验活动主创人、2020级本科生闫瑞松向参加活动的中学生介绍。

近年来，在高校实施“大类培养”的改革背景下，学生社区日渐成为学生交流互动最经常、最稳定的场所。西电响应教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设工作要求，推动书院制改革，建设了以宿舍集群为基础的7个书院。

这其中，竹园三号书院以红色基因传承作为一站式学生社区文化的特色品牌，充分挖掘西电红色资源，让大学生在红色文化中厚植情怀、积累智慧、增长才干。

沉浸式校史课堂，增强红色校史体验感

“‘半部电台起家，长征路上办学’的故事，在新生前置教育中令我印象深刻。”2020级本科生韩柳叶在一次活动中分享。新生前置教育是每位西电学生入校前的必修课，也是书院红色基因传承计划的起点，更是将红色校史资源转化为生动思想政治教育资源的重要一环。

新生入校后的关键前8周，书院会发布红色资源教学任务，完善红色校史菜单式学习供给——通过新生导学课或周日晚点名时间，5000多名大一新生在辅导员或新生导师的生动阐述中系统体验西电的建校历程。

从首任校长王诤的故事到毕德显院士的照片、保铮院士的宣讲视频；从院士手绘教学挂图到教授的手抄油印教材、学长学姐的娟秀笔记……利用天然的空间优势，书院打造成红色文化长廊，每面墙壁上的红色基因“遗传密码”都在静静等待学子们解锁。

3年探索实践中，书院打造了“理论课程、导学实践、实景体验、社区熏陶”四位一体的沉浸式校史课堂，使学生对红色校史的体验感得以不断增强，将红色校史记忆根植于每一个人的心田。

创意漫画图谱，用新鲜感赋能红色资源

2022年，《手绘校史——毛泽东与西电的故事》入选全国高校思政工作网《百年珍贵记忆——全国高校庆祝中国共产党成立100周年原创精品档案》。这部由书院“不秋草”文创团队主创的系列红色主题漫画，以书院新生“阿竹”（竹园3号书院吉祥物）的视角，带领同学们亲身体验红军长征路上的坎坷与挫折，见证西电从“半部电台起家”到“长征路上办学”，再到新世纪蓬勃发展的光辉历程。

“为庆祝建党100周年，我们录制了党史中的校史故事系列宣讲视频。”书院“听我说”朗诵团学生王伟旭告诉记者，视频构思、录制过程中遇到不少困难，“但是克服困难，迎难而上也正是对西电精神的一种延续”。

这样的特色社团，是西电书院在发挥学生主体意识中的尝试——每个团队，都由书院老师依托特点和优势指导其开展活动，内容涵盖德、智、体、美、劳五个育人方向。3年来，在深耕兴趣“自转”的同时，社团围绕书院红色基因传承计划的“公转”能力也在逐步提高——百余件红色主题作品的产出，让学生在自主创作中对红色基因的认同感与获得感不断提升。

“红色，是中国人最鲜亮的底色，也是新时代西电学子最纯净的底色。传承红色血脉，仅靠外界输送远远不够，必须激发学生内生动力，才能将红色血脉真正根植进新时代大学生的血液。”书院党委副书记穆宏浪说。

原创“红色剧本+”，激活红色基因时代感

“如果我是1949年时的李白，我会如何选择？”这样的问题，反复出现在参与“沉浸式红色校史剧本+体验”活动的学生脑海中。

沉浸式“红色校史剧本+”体验活动，是西电竹园三号书院“剧说风华”社团精心打造的红色基因传承系列活动之一。剧本以西电校友李白为原型，历时半年，自主创作、自主设计、自主包装，于2022年3月发布。近3个月的推广过程中，西电8个学院7个书院共举办挑战赛150场，累计超5000人次体验，线上点击量30多万人次，深受西电学子喜爱。

在西电校园，“红色剧本+”成为学校红色基因传承行动的重要组成部分。“这样的原创作品，既是学生接受隐性教育的过程，也是其进行自我吸收和内化的过程。”西电团委书记傅超表示。2022年暑期，“剧说风华”实践团入选“井冈情·中国梦”全国大学生暑期实践季，赴井冈山实地学习体验，目前正集中力量谋划为井冈山创作红色剧本；从创意到创新、创业，剧本主创作者闫瑞松先后捧得“挑战杯”大学生创业计划竞赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、中国大学生服务外包创新创业大赛等多项大奖。

“在西电，一站式学生社区的综合改革创新始终立足学校红色文化资源和电子信息科学优势，已成为培养新时代德智体美劳全面发展的社会主义接班人的重要途径。”西电本科生院党委书记林波说。

（记者 孙海华）

(责编：郝孟佳、李依环)