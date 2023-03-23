原标题：宁夏发布“六项计划”力促大学生就业

2023年宁夏共青团促进大学生就业“六项计划”实施方案（以下简称“方案”）今天发布。

方案聚焦一般院校低收入家庭学生和毕业1年内未找到工作的学生。“六项计划”包括：开展一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划、大学生志愿服务西部计划、大学生创业帮扶计划、大学生就业引航计划、大学生实习“扬帆计划”、大学生社区实践计划。

方案明确，团宁夏区委将发动各级团组织，从就业观念教育、社会能力培养、岗位供给对接、就业结对帮扶4个层面，构建共青团促进就业工作链条，帮区内高校3000名以上大学生实现就业。

其中，结对帮扶一般院校低收入家庭学生不少于1000名，招募西部计划志愿者和支持开展创业大学生项目不少于1000个，组织青年成长型企业拓岗招聘毕业生不少于1000名。

根据方案，实施一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划时，由高校团干部结对2023届毕业生，市、县（区）团干部结对2022届毕业生。各高校以2023届毕业生团支部为单位，向院（系）团委推荐需帮扶就业的低收入家庭学生；校、院（系）两级专挂兼职团干部和在团内担任职务的毕业班辅导员，每人结对3-5名2023届低收入家庭毕业生。

实施大学生志愿服务西部计划时，各级团组织严格落实“基层导向、乡村导向”的岗位设置，新招募不少于640名西部计划志愿者服务乡村振兴；将西部计划志愿者全员纳入“青马工程”西部计划专项，通过理论培训、岗位实践、个人技能提升等，积极推动志愿者服务期满后扎根当地就业创业。

落实大学生创业帮扶计划时，面向全区2023届毕业生、毕业两年内的大学生和在校大学生，支持开展至少360个创业大学生项目；深入开展“青农贷”项目，为大学毕业生解决资金难题；为至少200名创业大学毕业生结对青年创业导师，提供辅导；为创业大学生提供创业培训课程和创业展示平台，开展产业对接、产品推介等活动。

在落实大学生就业引航计划期间，组建引航计划宣讲团，邀请基层就业、乡村创业、技能成才等优秀青年代表走进高校，开展主题宣讲活动；每个团支部每学年以引导就业观念、指导职业规划、辅导就业技能为重点，至少开展1-2次主题团日活动。

在实施大学生实习“扬帆计划”时，积极争取组织、人社等部门支持，联动地方国企、民企等社会资源，广泛募集适合在校大学生的政、企实习岗位；结合“返家乡”社会实践活动，至少覆盖2300名在校大学生。

实施大学生社区实践计划时，市、县（区）团委要摸排审核辖区内街道（乡镇）、社区（村）团组织需求，坚持组织推荐与自愿合作相结合，协同对接高校和地方团组织开展项目结对，原则上周期不少于3个月，高校团支部参与比例不低于50%。（记者 焦敏龙）

(责编：郝孟佳、李依环)