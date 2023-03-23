原标题：“零工之家”双向解决用工荒和就业难

“这两家企业不限学历，可以多留意一下。”“这家贸易公司薪资待遇挺高的，我想去试试！”……

不久前，在青岛西海岸新区“零工之家”举办的人才专场就业招聘会现场，前来求职的市民们紧盯着电子大屏幕上滚动的企业招聘信息，看到心仪的企业，纷纷拿出手机拍下信息。

“为了解决当前就业平台分散、信息滞后、维权困难等问题，我们在春节后启用了‘零工之家’。这是一个集信息推介、就业招聘、技能培训、劳动维权、生活服务五大职能于一体的公益性就业服务平台。”青岛西海岸新区公共就业和人才服务中心副主任李斌边走边给记者介绍起“零工之家”，“这块区域是我们的业务洽谈区，求职者可以在这里和用工单位进行交流洽谈，达成就业意向。”

在洽谈现场，记者看到每个企业都有自己的专属招聘“摊位”，摊位上摆放着招聘信息牌，上面详细介绍了企业地址、岗位名称和要求、招聘人数、薪资待遇等具体信息。其中青岛金良专用车辆公司的摊位前围满了人。“今天是我们第二次过来招工，我们公司主要从事手推车、电动车车轮的生产、销售，工作比较简单易上手。目前已经有几十人向我们咨询具体招工信息，有两名求职者已经办理入职手续了。”金良专用车辆公司企业管理部经理韩瑞军说。

“朋友们，大家把年龄打在公屏上，我把合适的企业告诉你们！”刚走到“零工之家”直播区门口，记者就听到里面工作人员“慷慨激昂”的直播声。走进直播区，两台补光灯高高架起，就业导师韩霞坐在绿幕前，手里举着“请报年龄”的牌子，正通过各大平台直播。

“直播区设有2个直播间，每周三会有3至4家企业联系我们进行直播带‘岗’。‘零工之家’的8名就业导师会通过循环式直播向观众介绍企业的具体信息，解答大家在求职过程中的疑问，帮助求职者找到合适的岗位。”李斌介绍，“零工之家”首场直播就有17.6万人在线观看，有1700人向企业投递了简历。

岗位选好了，可是不懂技术怎么办？李斌带领记者来到培训室，只见一套套整齐的焊接器具、仿真宝宝模型、木工工具等陈列在柜子上。

“我们会定期开展免费技能培训课，课程分为理论和实操两部分。理论课上老师会教授大家安全生产、政策法规等理论知识，实操课则主要面向家政、焊工、木工等行业人员，通过专业技能培训帮助求职者更好地找到工作。”李斌拿起一把焊枪向记者展示，“实操工具种类齐全，像海工、压力容器、高铁等行业的焊接特点和材质是不同的，所以我们在开展焊工培训时配备了不同种类的焊接工具，实现精准培训。”

50岁的高和荣一直从事家政工作，以前找活儿都是靠自己四处打听，待遇也不高。有了“零工之家”后，高和荣在这里接触到了花海惠莲家政公司，经过专业培训，他现在的工作地点离家近，每个月的收入也提高到了5000多元。

记者了解到，像高和荣这样的情况很常见，他们往往在干完一份短期工作后，需要花费不少时间去寻找下一份适合自己的工作，而“零工之家”的成立，很大程度上帮助他们解决了“找工难”的问题。

李斌介绍，凡是能够入驻“零工之家”的企业，都是经过严格筛选的，企业资质必须过关。如果求职者在入职后遇到各类劳动问题，还可以到“零工之家”的窗口服务区，这里有六大服务窗口为群众提供法律知识、劳动维权等方面的政策帮助。

除了线下服务平台，西海岸新区还研发了“智找活”线上招聘求职小程序，包含线上人才市场、产业人才供需通、线上零工之家三大板块。求职者只需点开“线上人才市场”，在搜索栏里输入相关岗位，就会弹出正在招聘的企业信息，还有薪资、地区等分类供进一步筛选。

“‘零工之家’投入使用以来，已开展多场招聘服务活动，提供就业岗位1.2万余个，达成初步就业意向4400余人。”李斌说，接下来他们将依托镇街再打造8个镇街“零工之家”，辐射带动更多区域人员就业，双向解决用工荒、就业难问题。

（记者 刘艳杰 通讯员 陶雯雯）

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