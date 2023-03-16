原标题：培育创新型技能人才 江苏每年开展职业技能培训40万人次

“创响江苏”创业培训进校园专项活动技工院校专场。 盐城技师学院 供图

“目前，全省共有在办技工院校112所，学制教育在校生27.6万人，每年开展包括创业培训在内的各类职业技能培训40万人次，在服务发展、促进就业中发挥了不可或缺的重要作用。”15日，江苏省人社厅副厅长顾潮在“创响江苏”创业培训进校园专项活动技工院校专场启动仪式上表示。

启动仪式。 盐城技师学院 供图

当日，“创响江苏”创业培训进校园专项活动技工院校专场启动仪式在盐城技师学院举行，本次活动是“创响江苏”创业培训进高校、进职业院校、进技工院校系列活动之一，旨在为“创业者”加油，为“创新者”助威，激发全社会创业活力，奏响技工院校创业强音。

2023年初，江苏省人社厅会同江苏省教育厅、江苏省财政厅谋划开展“创响江苏”创业培训进校园专项活动，在全省高校、职业院校、技工院校分类推进实施，面向有创业意愿的大学生(包括技工院校高级工班、技师班毕业前2年的在校生)，每年开展创业培训不少于30万人次，其中应届毕业生不少于15万人次，对技工院校高级工班、技师班应届毕业生首次全覆盖，创业培训合格率不低于85%。

顾潮表示，职业技能培训是连接专业与产业的“立交桥”、促进创业与创新的助力器，技工院校是培养大国工匠的摇篮，是开展职业技能培训的主力军、主阵地，江苏各级人社部门将充分发挥职业技能培训主责主业职能优势，通过大规模专业化培训，实施创新引领创业，推动创业带动就业，助力技工院校学生高质量就业。

据了解，此次创业培训进校园专项活动将聚焦大学生创新创业各阶段能力素质要求，“三维一体”组织培训，开展创业意识培训、创业能力培训、创业政策培训，推动技能培训和专业教育融合的课程体系建设，将创业培训课程学时纳入学分管理，大学生参加培训取得相应证书后，按规定给予创业培训补贴。同时提供“线上+线下”政策扶持、案例分享、创业指导、信息推送、就业创业推介等跟踪服务，开发大学生创业计划书大赛、就业创业指导大赛等赛事品牌，打造一批有分量的创业创新培训活动品牌和创业项目，为大学生提供展现自我的舞台。

近年来，江苏省人社厅坚持实行普惠性创业培训政策，2019年至2022年累计开展创业培训88.7万人次，培养了大批高素质创新创业生力军。(记者 谷华)

(责编：郝孟佳、李依环)