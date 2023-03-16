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广西高校与跨国企业深度合作 联合培养留学生

2023年03月16日08:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：广西高校与跨国企业深度合作 联合培养留学生

广西高校与跨国企业深度合作联合培养留学生

　　图为会议现场。　刘俊聪　摄

　　广西柳州城市职业学院党委书记韦海晋15日表示，该校注重校企合作，目前该校面向印尼、老挝等19个国家招收留学生，并与柳州当地企业联合开设“订单班”，培养实操能力强的技术人才。

　　当日，广西高等教育学会外国留学生教育管理专业委员会2022年年会在该市举行，广西高等院校代表及留学生教育领域专家共聚于此，就中国职业教育如何顺应国际市场需求、培养国际化人才，展开讨论。韦海晋出席年会时作上述表示。

　　“我们通过与跨国企业进行深度的联合培养，让这些留学生回国后不愁就业。”韦海晋表示。

　　“中国职业教育对外国留学生的培养，应从国际化人才的层面进行考量，让他们回国后能为当地经济建设作出贡献。”中国高等教育学会外国留学生教育管理分会理事长刘京辉3月15日于广西柳州市表示。

　　刘京辉在会上指出，当前，世界正在经历经济结构、产业结构、人口结构等的变化与调整，国际人才竞争也将加剧。她提到，目前东盟多国正在推进铁路、港口等基础设施建设，其对专业技术人才的需求旺盛，但在人才培养方面，面临师资力量不足等难题，中国职业院校应关注留学生生源地国情与发展需求，依托自身优势，助其培养产业人才。

　　广西是中国面向东盟开放合作的前沿与窗口。近年来，广西职业院校聚焦打造“东盟职业教育合作高地”，利用自身优势，与东盟各国分享中国职业教育国际化专业标准和优质职业教育资源。随着“一带一路”建设推进，RCEP生效实施，中国与东盟国家间的经贸合作、教育交流合作不断加深。

　　广西教育厅对外合作与交流处处长罗耀光在会上介绍，2022年，广西高校在册留学生人数为9872人，其中，来自东盟国家的留学生人数为6518人，占比达66%。

　　罗耀光表示，近年来因中企积极在海外投资建厂，汉语言国际教育等与汉语相关的学科受到东盟留学生青睐。为使面向留学生的职业教育与生源地的产业发展深度融合，广西在东盟国家实施“中文+职业技能”项目。

　　随着中国科技水平、职业教育水平提升，越来越多的外国学生期望赴华留学。刘京辉表示，中国职业院校在外国留学生培养方面，应注重“差异化”，结合生源地实际和自身优势，灵活定制培养项目。(刘俊聪 李娇阳)

(责编：郝孟佳、李依环)

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