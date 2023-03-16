原标题：全国多地组织多场招聘会 多途径促进大学生求职就业

眼下，正是用人单位招聘和大学生求职的旺季。各地各高校也抓住春季招聘黄金期，持续做好就业创业服务工作，促进高校毕业生顺利就业。在山东，今年山东省普通高校毕业生规模预计达到81.17万人。为促进毕业生尽早就业，近日，由山东省教育厅主办的山东省2023年高校毕业生首场就业双选会举行，共有410余家用人单位参会，提供就业岗位21000多个。在双选会上记者注意到，为了吸引优秀人才，不少单位都带来了优惠政策，比如山东东营市东营区教育局，今年就争取到60个直聘名额，毕业生通过面试，就能获得教师编制。

线上线下多平台 提供不间断就业服务

而为了促进毕业生更加充分、更高质量就业，在青岛理工大学，春季一开学，就推出就业套餐，连续多天举办招聘会。同时，利用就业平台等网络平台，为毕业生推送就业信息，提供不间断就业服务。

新学期刚开学，青岛理工大学就连续三天举办招聘会。来自青岛、烟台、潍坊等地的230多家优质企业，吸引了众多毕业生前来应聘。

青岛理工大学学生工作处副处长 就业指导中心主任 牟永川：接下来，基本上每个月有一次大型的（招聘会），每个周基本都有各种各样的宣讲会。

今年，青岛理工大学还将通过访企拓岗、直播荐才等一系列活动，为企业定向推荐优秀学生，助力毕业生高质量就业。同时，利用智慧就业平台、微信公众号、QQ群等，每天分类按需为毕业生推送就业信息，提供24小时就业服务。

“百校联动”首场招聘会提供岗位5万余个

而在湖北，今年，湖北省高校毕业生人数预计达到59万人。为促进毕业生顺利就业、尽早就业，近日，2023年湖北省“百校联动”校园招聘活动暨春季首场供需对接就业育人活动在华中科技大学启动。

首场招聘会上，近500家用人单位提供就业岗位5万余个。用人单位中，湖北企业占比达到54%以上，很多来自光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备等领域。记者看到，在新能源与智能网联汽车领域，出现了岗位多，求职人员也多的现象。

武汉某科技有限公司 姜鹤鸣：今年我们在这边也是有一百多个岗位的招聘需求，目前我们已经收到了几百份的简历，我们计划加大招聘力度。

为了帮助用人单位和求职者更精准的对接，招聘会现场安排了政策宣讲、生涯发展体验和直播带岗等活动。华中科技大学还设置了专业教师一对一简历诊断、职场形象指导服务台，助力学生就业。

湖北省教育厅党组成员 副厅长 周启红：我们将组织一系列的校园对接会，同时我们出台了一系列激励就业创业的政策，对在鄂工作的毕业生给予了住房补贴、岗位求职补贴、就业创业补贴，来吸引大学生为湖北构建新发展格局先行区建功立业。

此外，武汉大学日前也举行了2023届毕业生首场供需见面会，213家招聘企业按照测绘遥感、基建能源、生命健康等9大领域划分区域，超过800名的武大学子向心仪企业投递出简历。记者注意到，供需见面会现场还设置了“简历诊所”，给毕业生提供一对一精准求职辅导。

拓宽就业渠道 助力毕业生高质量就业

而从今年年初起，江西省各高校也举行多场招聘会，拓宽就业渠道，助力毕业生高质量就业。

通过部署就业“暖心行动”，构建就业工作体系，今年井冈山大学继续加强就业指导服务，持续推出“互联网+就业指导”公益直播课，向毕业生送政策、送岗位、送培训。截至目前，井冈山大学已经组织了数十场招聘会，为毕业生提供了5000多个就业岗位。

井冈山大学招生就业指导处处长 欧阳凌：对企业进校来招聘都是有门槛的。对招聘企业各个方面进行了筛选，我们最终促进的不仅是充分就业，更希望学生能够高质量就业。

江西吉安职业技术学院通过与企业合作办学模式，充分发挥校企合作主渠道作用，学校已与260余家企业建立了紧密的校企合作关系，通过协议式实习、订单班培养、现代学徒制实验班等多种方式，让学生通过“实习+就业”的方式稳定就业，使他们的就业之路更加顺畅。

吉安市某企业工作人员 刘兹萍：目前我们第一批实习生大概300人左右，已经全部进入产线实习，有了理论知识和技能的一个前期培养，他们现在在进入生产岗位包括技术岗位上，他的适应能力、学习能力都非常强。

(责编：郝孟佳、李依环)