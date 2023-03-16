人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

学有所教，建设教育强国（新时代画卷）

2023年03月16日08:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　教育数字化
　　甘肃省张掖市甘州区思源实验学校的学生在收看“天宫课堂”。
　　王 将摄（人民视觉）

　　职业教育提质增效
　　安徽省合肥市肥东县合肥理工学校智能制造实训中心，学生们在实训老师指导下学习工业机器人编程。
　　阮雪枫摄（人民视觉）

　　数据来源：教育部

　　高等教育内涵式发展
　　北京航空航天大学学生在进行飞行器测试。
　　北京航空航天大学供图

　　数据来源：教育部

 

　　今年以来，多地有关教育的民生实事项目陆续公布，增加托育机构、改扩建中小学学校、促进学生健康成长等成为热词，多地推出有力举措，满足群众教育需求。

　　习近平总书记在北京大学师生座谈会上强调：“‘国势之强由于人，人材之成出于学。’培养社会主义建设者和接班人，是我们党的教育方针，是我国各级各类学校的共同使命。”目前，我国教育普及程度总体上稳居全球中上收入国家行列，其中，义务教育和学前教育的普及程度达到高收入国家平均水平，高等教育进入国际社会公认的普及化阶段，劳动年龄人口的平均受教育年限达10.9年，每年全国高等学校和职业院校输送数以千万计毕业生，为全面建设社会主义现代化国家提供了重要支撑，拓展了加快建设教育强国之路。

　　当前，为办好人民满意的教育，全国各地正采取更加有力的举措，推动各项任务落到实处，人民群众对教育发展的获得感持续增强。

　　（本报记者  黄  超）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月16日 19 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部