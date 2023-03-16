教育数字化

甘肃省张掖市甘州区思源实验学校的学生在收看“天宫课堂”。

王 将摄（人民视觉）

职业教育提质增效

安徽省合肥市肥东县合肥理工学校智能制造实训中心，学生们在实训老师指导下学习工业机器人编程。

阮雪枫摄（人民视觉）

数据来源：教育部

高等教育内涵式发展

北京航空航天大学学生在进行飞行器测试。

北京航空航天大学供图

数据来源：教育部

今年以来，多地有关教育的民生实事项目陆续公布，增加托育机构、改扩建中小学学校、促进学生健康成长等成为热词，多地推出有力举措，满足群众教育需求。

习近平总书记在北京大学师生座谈会上强调：“‘国势之强由于人，人材之成出于学。’培养社会主义建设者和接班人，是我们党的教育方针，是我国各级各类学校的共同使命。”目前，我国教育普及程度总体上稳居全球中上收入国家行列，其中，义务教育和学前教育的普及程度达到高收入国家平均水平，高等教育进入国际社会公认的普及化阶段，劳动年龄人口的平均受教育年限达10.9年，每年全国高等学校和职业院校输送数以千万计毕业生，为全面建设社会主义现代化国家提供了重要支撑，拓展了加快建设教育强国之路。

当前，为办好人民满意的教育，全国各地正采取更加有力的举措，推动各项任务落到实处，人民群众对教育发展的获得感持续增强。

（本报记者 黄 超）

《 人民日报 》（ 2023年03月16日 19 版）

(责编：郝孟佳、李依环)