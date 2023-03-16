原标题：家长如何在生命教育中有所为

家长是未成年人的“第一任老师”，更是他们成长过程中的重要领路人。让孩子健康成长，家长在生命教育中发挥着至关重要的作用。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1525名受访者进行的一项调查显示，对于家庭开展生命教育，78.0%的受访者指出家长应懂得孩子是独立个体，应给予尊重，平等沟通。71.3%的受访者认为家长要从日常生活中教导孩子珍惜生命和重视健康。

现在在北京一所高校读研究生的颜家敏说，考研时每天高强度的学习让她精神压力很大，甚至出现了自我否定的情况，但父母的引导给了自己莫大的帮助，“遇到解决不了的难题我会向父母倾诉，他们总是安慰我、给我加油打气。尤其在得知考研题型大改时，我几近崩溃。妈妈却鼓励我换个角度思考，说大家都面临同样的情况，站在同一起点，没什么大不了。我的心立刻就平静了。”颜家敏表示，父母是她成长路上最强大的心灵后盾。

山东某公立中学初中教师李姗指出，当孩子遇到问题或挫折时，家长及时正确的引导非常重要。“拿我家孩子举例。儿子去年中考，我和孩子爸爸会营造轻松的家庭氛围，节假日带孩子出门散心。在一次重要的模拟考试中，他的成绩非常不理想，受到很大打击。我们就与孩子一起分析问题，站在他的角度上给他信心和鼓励，孩子的情绪稳定很多。”

家长在孩子的生命教育上应该怎么做？78.0%的受访者指出应懂得孩子是独立个体，应给予尊重，平等沟通。

李姗说，她从孩子小时候起，就重视生命教育，会给孩子读关于生命教育的绘本，教育他尊重生命、爱惜生命。现在家中还养了一只宠物狗，既培养孩子的责任感和爱心，也能缓解压力。

80后全职妈妈吴薇，经常带两个孩子参加公益活动、做志愿者，在这个过程中让孩子了解生命的可贵。“有次孩子在做交通志愿者时，遇到了酒驾司机及交通事故场面。他回家后就跟我说，‘生命很宝贵，不管怎样我都要珍爱生命’。”

李姗认为，在对孩子的生命教育上，家长首先要以身作则，懂得尊重生命。其次要给孩子营造良好的家庭氛围，让家成为孩子的避风港。她还指出，家长不应过分关注孩子成绩，应重视拓展孩子的兴趣，“比如我的孩子喜欢画画，我就给他买绘画材料、报绘画班。有一个兴趣爱好可以培养孩子的心性，缓解压力。”

“在实际生活中，不少家长还不能把孩子看成独立的个体，不能尊重孩子的选择、跟他们平等沟通。” 复旦大学社会发展与公共政策学院副教授吴国宏表示，家长给孩子提要求时，应结合孩子承受情况，“如果孩子心理承受能力比较强，可以适当增加一点压力。但当孩子有所抵触或产生情绪变化时，父母要进行调整。”他提醒，家长作为监护人，与孩子相处并没有一套绝对的理论和模式，重要的是要及时察觉孩子的情绪变化。

71.3%的受访者认为要从日常生活中教导孩子珍惜生命和重视健康，64.1%的受访者认为应多带孩子接近大自然，感受生命美好，54.7%的受访者指出要关注孩子心理和情绪，引导树立积极向上的人生态度。

受访者中，中小学生家长占82.2%。生活在一线城市的占30.7%，二线城市的占43.9%，三四线城市的占20.3%，城镇或县城的占4.1%。

（杨哲对此文亦有贡献）

（记者 杜园春）

(责编：郝孟佳、李依环)