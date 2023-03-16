原标题：67.7%受访者感到现在的孩子应对困难挫折的能力比以前弱了

今年全国两会，全国人大代表、浙江省衢州市中医医院副院长、九三学社衢州市委员会副主委陈玮建议，为青少年开展生命教育，将生命教育融入现有课程体系。随着近些年青少年自伤自杀现象频发，加强生命教育刻不容缓。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1525名受访者进行的一项调查显示，67.7%的受访者感到，现在的孩子应对困难和挫折的能力比以前弱了。96.6%的受访者确认有必要对青少年进行生命教育。对于建立生命教育体系，70.8%的受访者建议结合青少年心智发育规律。

“生命教育不仅是孩子的，也是父母的必修课”

李姗是山东一所公立中学的初中教师，她感到现在的孩子面对困难和挫折的能力不如以前了。“最近几年时有青少年自杀的新闻，而且有低龄化倾向。”她介绍，儿子所在的中学就发生过学生因接受不了父母离婚而自杀的事件，令人十分心痛和惋惜。

80后全职妈妈吴薇有两个孩子。她也感到，现在的孩子抗挫折能力比较弱，“经常与其他家长聊天发现，一些孩子在面对很小的事情时都会感到崩溃，甚至觉得要失去整个世界。总是一个人闷闷不乐地待着。”

67.7%的受访者感到，现在的孩子应对困难和挫折的能力比以前弱了。23.3%的受访者认为强了，9.0%的受访者感到不好说。交互分析显示，三四线城市受访家长明显感到更弱了（71.2%），其次是城镇或县城受访家长（69.3%）。

北京某事业单位的周晴楠是一名新晋妈妈。她经常看到青少年出现心理健康问题、自杀自伤的案例，“最近看到一名博主讲述发生在身边的案例。一名13岁的女孩，父母将大部分精力和财力都放在了她的学习上。因为被逼得太紧，压力非常大，成绩反而越来越差。母亲从未理解过孩子，母女吵架成为家常便饭，而在最后一次争吵后，女孩从家中一跃而下，生命永远定格在了美好的年华。”

同样身为母亲，周晴楠很心痛。“我觉得生命教育不仅是孩子的，也是父母的必修课。‘珍惜生命’不是一句口号。父母要接受孩子的普通，不能把自己的想法和期待强加给孩子。”

复旦大学社会发展与公共政策学院副教授吴国宏非常支持进行生命教育。他指出，虽然现在很多家长更重视生命教育了，但大部分还停留在口头，在实际生活中做得不好，欠缺理性的教育引导。

96.6%的受访者认为有必要对青少年进行生命教育，其中63.2%的受访者感到非常有必要。交互分析显示，一线城市受访者认为非常有必要的比例最高，为70.7%，其次是城镇或县城（69.3%）。

进行生命教育，68.3%受访者认为要懂得欣赏尊重不同个体、物种生命的美

吴国宏表示，生命教育应循序渐进、由浅入深地进行，首先要进行生命周期教育。“比如通过养花的例子，让孩子知道，花的一生会经历萌芽、开花、凋零、枯萎的过程。然后再过渡到宠物、老人等，让孩子意识到生命周期的规律。”其次他指出，除了生和死这两个端点外，像青春期教育、性教育等，都应纳入生命教育范畴。

华东师范大学认知与心理科学学院教授李晓文认为，生命教育不应停留在珍惜生命这一层面，而要重视生命价值教育，每个人到了一定的年龄，都要思考生命的意义，思考如何好好生活，“要知道‘我不能白活’，并且在实践中激发潜在的能力。”

生命教育该包含哪些内容？懂得欣赏尊重不同个体、物种生命的美位列第一，获选率为68.3%，其次是个体与家庭、社会关系的重要性（65.6%），此外，65.1%的受访者认为是对“生”与“死”本身的认识，54.6%的受访者认为是生命发展面临的可能性与意义，45.7%的受访者觉得是日常安全与自我保护意识。

建立生命教育体系，70.8%受访者建议结合青少年心智发育规律

李姗表示在日常教学中，自己会多关注学生的情绪变化，同时她认为学校应建立心理健康教育长效机制，设置心理咨询室，配备专业人士提供心理咨询服务。通过开展常态化的心理辅导课程，让学生热爱生命，明白生命可贵，在遇到问题时能理性对待并积极寻求帮助。

吴薇希望学校经常开展生命教育活动，让孩子了解生命、重视生命、敬畏生命，懂得感恩父母师长，学会自我保护。“老师时刻关注学生心理变化，与家长及时沟通，让孩子们平安健康地成长。”

吴国宏指出，虽然学校现在更加重视生命教育，有较为全面的突发事件应对机制，但还不能起到很好的未雨绸缪的作用，没形成系统的防范体系。

李晓文认为，仅通过讲课或心理咨询来进行生命教育是不够的，要进行整合性、创造性的集体活动，可以将心理健康教育、思想品德、语文等学科教学统一起来。“例如我在农民工子弟学校做公益教学时，会将班队活动与语文写作结合，将唱歌跳舞节目与算法口诀、课文结合。通过丰富孩子们的体验，增强价值感受，在提高学习兴趣的同时，也有助于心理健康。”

对于学校建立系统化、制度化的生命教育体系，70.8%的受访者建议结合青少年心智发育规律，64.5%的受访者希望学校开设心理咨询室，定期举行主题讲座，60.3%的受访者期待将生命教育等纳入考核，引导全面发展，59.0%的受访者认为得走出课堂，让学生在社会实践中领悟生命价值，40.7%的受访者希望生命教育课程形式生动多样化，提高学生学习热情。

受访者中，中小学生家长占82.2%。生活在一线城市的占30.7%，二线城市的占43.9%，三四线城市的占20.3%，城镇或县城的占4.1%。

（杨哲对此文亦有贡献）

（记者 杜园春）

(责编：郝孟佳、李依环)