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温州医科大学探索校地共育青年人才

2023年03月16日08:25 | 来源：中国青年报
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原标题：温州医科大学探索校地共育青年人才

　　为深化拓展校地合作，推动青年人才共引共育，“青年发展 智汇龙湾”温州医科大学—温州市龙湾区校地青年人才共育签约暨“大思政课”实践教育基地授牌仪式近日在温州人才公园举行。温州医科大学、温州市龙湾区、温州高新区相关负责人出席仪式。

　　温州医科大学党委书记吕一军指出，向创新要未来，人才是第一资源，要将青年人才资源摆在更加重要位置，用好用活“大思政课”实践教育基地，不断探索思政协同育人新模式。一要顺势而为，持续赋能区域高质量发展，建立常态化合作机制，在人才引进、成果转化、青年人才共育等方面开展更深层次的合作；二要借势而进，不断创新思政育人场景，健全立德树人落实机制，形成全社会共同关心支持大学生思想政治教育的强大合力；三要乘势而上，全面激活青年建功热情，全方位推进人才工作，促成青年与城市共同发展的“双向奔赴”。

　　温州市龙湾区负责人表示，龙湾是人才汇聚的高地、创新创业的乐土、品质生活的家园。希望携手温州医科大学，借助医科大专业顶尖、人才荟集的优势，共同开展青年人才共育战略合作。强化在人员交互培训、实用技能锻炼、产学研合作、科技创新等领域的合作，共同打造地方支持高校发展、高校服务地方建设的典范。

　　活动现场进行了“龙湾区青年人才培养基地”揭牌、“大思政课”实践教育基地授牌、“大思政课”校外导师聘任、《校地青年人才共育战略合作框架协议》签订、“大思政课”社区实践团队授旗等仪式。 仪式结束后，温州医科大学的60名学生骨干前往红色文化传承“大思政课”实践教育基地——习近平总书记曾考察过的江南阀门和永昌堡，开启实践教育第一站。（记者 蒋雨彤）

(责编：郝孟佳、李依环)

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