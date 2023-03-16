人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部：多措并举打好就业指导和贴心帮扶“组合拳”

2023年03月16日08:24 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：教育部：多措并举打好就业指导和贴心帮扶“组合拳”

　　记者从教育部获悉，近日，各地教育部门和各高校持续加强对重点群体毕业生的关心关爱，多措并举打好就业指导和贴心帮扶“组合拳”，为高校毕业生的求职之路护航。

　　就业困难帮扶是高校毕业生就业工作的重点和难点，也是落实就业“一把手”工程的重要内容。据了解，教育系统建立健全就业帮扶机制，发挥领导干部的示范带动作用，发动高校和院系领导班子成员、就业指导教师、班主任、专任教师、辅导员等深度参与。

　　河南省印发通知，要求各高校党委班子推动落实重点群体分院系包干责任制，就业部门加强过程化管理和“一人一档”台账式管理，院系实行分班级责任制，帮扶人按照要求开展“一对一”帮扶。贵州职业技术学院对重点群体毕业生实行就业“结对帮扶”制度，校领导结对3人，中层干部结对2人，科级干部结对1人，助力重点群体毕业生顺利就业。中南大学调动本科班导师、研究生导师以及专任教师，齐心协力做好重点群体毕业生就业服务。

　　脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭的毕业生求职意愿强，但部分毕业生存在求职信心和技能不足、求职经济压力大等困难，教育部、财政部从2021年起实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，通过分布在全国各地的135家培训基地，面向重点毕业生群体提供有针对性的指导培训。

　　此外，聚焦学生实际困难，各地各高校持续提供“有温度”“不断线”的就业关心和帮扶。北京科技大学为求职困难学生发放就业补贴，同时开展“三个一”就业指导，帮助学生至少修改一次简历，进行一次深度谈话，推荐3个以上岗位。武汉理工大学举办“2023年低收入家庭毕业生就业专场双选会”，截至3月13日，提供岗位信息2.2万余条，4000余名毕业生参加。

　　当前，教育系统正在推进开展2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动，并把开展“宏志助航”重点群体帮扶行动作为重点内容。高校正全力做好暖心帮扶各项工作，提供更多岗位对接机会，助力毕业生尽早实现就业。

　　（记者 叶雨婷）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部