原标题：教育部：多措并举打好就业指导和贴心帮扶“组合拳”

记者从教育部获悉，近日，各地教育部门和各高校持续加强对重点群体毕业生的关心关爱，多措并举打好就业指导和贴心帮扶“组合拳”，为高校毕业生的求职之路护航。

就业困难帮扶是高校毕业生就业工作的重点和难点，也是落实就业“一把手”工程的重要内容。据了解，教育系统建立健全就业帮扶机制，发挥领导干部的示范带动作用，发动高校和院系领导班子成员、就业指导教师、班主任、专任教师、辅导员等深度参与。

河南省印发通知，要求各高校党委班子推动落实重点群体分院系包干责任制，就业部门加强过程化管理和“一人一档”台账式管理，院系实行分班级责任制，帮扶人按照要求开展“一对一”帮扶。贵州职业技术学院对重点群体毕业生实行就业“结对帮扶”制度，校领导结对3人，中层干部结对2人，科级干部结对1人，助力重点群体毕业生顺利就业。中南大学调动本科班导师、研究生导师以及专任教师，齐心协力做好重点群体毕业生就业服务。

脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭的毕业生求职意愿强，但部分毕业生存在求职信心和技能不足、求职经济压力大等困难，教育部、财政部从2021年起实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，通过分布在全国各地的135家培训基地，面向重点毕业生群体提供有针对性的指导培训。

此外，聚焦学生实际困难，各地各高校持续提供“有温度”“不断线”的就业关心和帮扶。北京科技大学为求职困难学生发放就业补贴，同时开展“三个一”就业指导，帮助学生至少修改一次简历，进行一次深度谈话，推荐3个以上岗位。武汉理工大学举办“2023年低收入家庭毕业生就业专场双选会”，截至3月13日，提供岗位信息2.2万余条，4000余名毕业生参加。

当前，教育系统正在推进开展2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动，并把开展“宏志助航”重点群体帮扶行动作为重点内容。高校正全力做好暖心帮扶各项工作，提供更多岗位对接机会，助力毕业生尽早实现就业。

（记者 叶雨婷）

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