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这个90后驻村第一书记在村里“搞”事情

2023年03月16日08:23 | 来源：中国青年报
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原标题：这个90后驻村第一书记在村里“搞”事情

　　王天宇到四渡河村民的家中走访。卢超/摄

　　北京怀柔区渤海镇四渡河村第一书记王天宇的心里，一直有个规划，他希望把这个“窝”在山里的村子发展成一个业态丰富、文旅深度融合的网红村。

　　王天宇原本是团北京市委的干部。2021年12月，北京市委组织部、市委农工委选派了6名驻村第一书记到怀柔区渤海镇进行帮扶，90后王天宇被派驻到四渡河村任第一书记。

　　身份的转变对王天宇来说无疑是个考验。他在中国青年报《你好，朋友》栏目中说，记得第一次到四渡河村正值冬天，村子里一片萧条。当时四渡河村登记在册的村民310人，实际常住人口200多人，一多半是60岁以上老人，还有部分留守儿童。村子没有可建设用地、没有劳动力，村民只能依靠板栗种植为生，一部分村民在家中经营民宿，但经济效益不佳，村集体经济薄弱。

　　王天宇找到扶贫典型案例读了好几遍，从各个角度了解扶贫好做法。他开着车把渤海镇21个村走了一遍，试图找到四渡河村和其他村发展的差距。

　　驻村后，王天宇干的第一件事就是挨家挨户走访。当时临近春节，王天宇想通过活动拉近和村民的关系，于是他邀请北京青年艺术发展促进会带着青年艺术家到村里写春联。

　　大批青年人的到来让这场简单的活动互动感变强，村民们聚在村委会跟着年轻人学习书法，写了六七个小时都不肯离开。不久后的春节，王天宇留在村里过年了。热情的村民轮番叫他到家里吃饺子。在四渡河村，王天宇感受到了久违的年味。

　　面对热情淳朴的村民，王天宇总在想，要做些什么才能让村民的生活得到真正的改变。他认真分析了四渡河村发展存在的问题，规划了一条长远的发展路线，“资金的扶持是有限的，要在发展板栗产业的基础上，发展文旅产业，用文旅带动经济。”

　　王天宇瞄准板栗、民宿两个核心产业，逐个寻找合作契机。他邀请一家餐饮连锁企业来村里看看。

　　王天宇记得，那家餐饮团队来村里的那天，风特别大，在户外连说话声音都听不到。他带着客人把村子走了一遍，深入考察了村子的情况。那家企业当即就决定为村民展开民宿服务业培训，同时与当地合作社加工厂、四渡河村委会签订了三方协议——以每斤高于市场价0.4元的价格收购生板栗后，交给当地合作社进行生产，熟板栗以独立包装小零食的方式进入餐饮连锁企业门店，熟栗子加工利润的25%纳入四渡河村集体的收入。

　　看着村里满山的板栗和漫天的星星，王天宇又有了主意，他想邀请科学教育机构共同开发研学活动。功夫不负有心人，几次的拜访，让一家机构对四渡河村动了心。经过数月筹备，2022年4月，北京市首个村级研学品牌项目——四渡河村“摘”星星研学项目落地。

　　活动当天，几十名学生和他们的家长来到四渡河村，在村民的带领下进入栗树林区、特色民宿参观；北京大学物理专业毕业的老师现场为学生讲授了天文知识，指导他们手工制作光学望远镜。当晚，村里剩余的60多间民宿全部住满，村民们制作的板栗餐、板栗饼供不应求。

　　王天宇还想找到更多年轻人一起为四渡河村做事，便到各个学校寻找优秀青年团队。2022年，王天宇在“青创北京”2022年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛中申报乡村振兴选题，来自北京语言大学的名为“绿色报告”的团队获得金奖，这支团队带来的文旅融合项目让人眼前一亮。

　　王天宇找到“绿色报告”团队负责人刘慧敏，邀请她到四渡河村看一看，提出村集体资源入股，青年团队占股，负责村庄民宿运营、宣传、带货等内容的合作方案。刘慧敏也被王天宇十足的干劲和四渡河村的发展前景打动，来到四渡河村开始了她们的创业之路。

　　刘慧敏和团队的加入，让王天宇不再孤军奋战。在王天宇这个90后的带领下，一群00后在村庄里“搞”起了事情。他们把村子里的旅游景点一一梳理，挖掘出有趣、有吸引力的元素，迎合年轻人的喜好，设置了景区盲盒，开辟了露营基地。他们还把村里的小羊利用起来，设置了互动打卡区，让游人近距离接触小羊。他们在村委会支起直播间，在田间地头架起摄像机捕捉乡村风光。00后的到来增加了村庄的生机和活力，乡间小路上多了笑声，也多了希望。

　　王天宇持续向外发出邀请函，来四渡河村的客人越来越多，知名企业、教育机构、教授、文旅行业从业者……“来了就知道四渡河的好了，来了就能有合作的机会”。

　　在王天宇的执着和努力下，越来越多的企业看到了四渡河村的好，愿意来投资、帮扶。去年9月18日，北京首个“童心港湾”在四渡河村正式揭牌，村里的孩子从此有了艺术教室。开课后，除了本村的孩子，周边村镇的孩子也积极报名上课。

　　王天宇的脚步风风火火，总觉得时间不够用。他的宿舍就在村委会里，一张不足1米宽的小床是他休息的地方，“每天躺下就是下班，醒来就是上班”。他在朋友圈不断地分享四渡河村的消息，他说：“分享了才能让别人看到四渡河村在做什么，才能吸引各方资源走进四渡河村。”

　　今年，四渡河村的文旅产业发展被选为北京市优秀驻村第一书记案例。王天宇作为选派到怀柔区驻村第一书记志愿服务分队的队长，也经常向其他驻村干部分享四渡河村发展的经验。他说：“如果能留下来驻村，我也愿意继续留下来；如果不能继续驻村，我也想在我离开之后，这里的产业还能继续运转，东西在这里、产业在这里，我走了村子还能更好地发展下去。”

　　（记者 张敏 实习生 赵梦依）

(责编：郝孟佳、李依环)

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