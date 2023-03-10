原标题：广西推进职业教育产教融合 培养适用型人才

图为会议现场。 林馨 摄

3月9日，2023年广西职业教育工作会议暨产业学院建设现场推进会在广西柳州市召开。广西教育系统干部汇聚一堂，探讨进一步推进产教融合工作，为社会培养适用型人才。

广西教育厅党组副书记黄雄彪表示，职业学校毕业生已成为经济社会发展新生力量。在加工制造、高速铁路、现代物流、电子商务、旅游服务、养老托幼等快速发展的行业里，新增从业人员70%以上来自于广西各职业学校毕业生。这些毕业生有力支撑广西产业体系建设。

作为广西工业重镇，柳州市各职业学校专业设置与地方重点产业的匹配度超过90%。柳州市在柳东工业园区重点建设柳州螺蛳粉、智能制造等15个现代产业学院。这些产业学院年均为行业企业输送毕业生近万人，校企联合培养培训生产经营复合应用型人才超过2万人次。

“产业学院是教育与产业领域精准对接的重要桥梁与纽带，也是培养产业需要的高素质应用型、复合型、创新型人才的重要平台与载体。”柳州职业技术学院校长甘金明表示。

柳州职业技术学院瞄准汽车、机械等柳州主导优势产业，以及柳州螺蛳粉等特色产业，建成智能制造产业学院、柳州螺蛳粉产业学院等7个产业学院。

柳州只是广西职业学校推进产教融合的缩影。南宁市第一职业技术学校对接南宁市重点产业，建立专业建设的动态调整机制，推动教育链与产业链有效对接。以“现代学徒制”培养为主线，牵头建设“广西民族特色小吃产业学院”“南宁市第一职业技术学校·京东云电商产业学院”，培育产教融合品牌，打造“校行企”融合培养技术技能型人才的新标杆。

北部湾职业技术学校探索“对接—渗透—交融”培养民族技艺和文化传人模式，与16家陶艺企业开展校企合作，共建大师工作室9个，助推钦州坭兴陶产业发展。

黄雄彪指出，要准确把握中国推动职业教育高质量发展新政策带来的新机遇，职业教育作为与经济产业结合最紧密的教育类型，主动与不同教育要素、产业要素和创新要素互动融合。(林馨)

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