原标题：全国爱耳日丨哪些行为会引起孩子听力受损？家长需注意

3月3日是“全国爱耳日”，今年的主题为“科学爱耳护耳，实现主动健康”。儿童听力受损后，会出现发育迟缓、语言功能障碍等问题。专家介绍，在儿童患者中，半数以上听力损伤是可以避免和预防的。

过了新生儿听筛 长大了也会出现听力受损

随着我国新生儿听力筛查的普及，先天性听力损失的确诊时间提前到了6个月以内。但仍有不少孩子出生时听力正常，在成长过程中因为遗传因素、耳部感染、病毒感染、噪声暴露等出现听力损伤，也叫“迟发性听力损伤”。“迟发性听力损伤”具有较强的隐匿性，尤其是还不会说话的婴幼儿，更不容易被发现，往往导致孩子未能在第一时间得到有效治疗和听力干预。

中华医学会儿外科分会主任委员 倪鑫：孩子整个语言发育相对迟缓，那他就可能就是他听力不好，有一些声音的地方，他反应很迟钝，也就是说我们这边出着声以后，孩子跟没听到一样，那么也要引起家长的注意。比如说看电视，他很容易就歪着头，第一个由于他可能视力有一些斜视的问题，他可能一侧耳朵听不到，所以他歪着头去看这个电视。我们家长一定要高度地关注，有必要的话可以带孩子到各个医疗机构去查一下，是不是听力受到了损害。

听力损伤是否可逆，与损伤类型有一定关系。一般来说，中耳炎、外伤性鼓膜穿孔等造成的听力受损，绝大多数通过及时治疗可以恢复；爆震性耳聋或突发性耳聋，听力损伤程度较轻或治疗及时，有部分人的听力也可以恢复，但损伤重或错过最佳治疗时机的，就可能无法完全恢复了。

中华医学会儿外科分会主任委员 倪鑫：出现这样耳鸣症状，或者感觉耳朵发闷，听力不好的话，建议及时到医院去看。在72小时内，我们进行扩血管，进行神经营养，包括高压氧的治疗，那么对他(患儿)听力的恢复是非常好的。

耳聋遗传因素大 可通过手术重建听力

导致儿童听力障碍的原因有很多，先天性听力障碍是人类最常见的出生缺陷之一。意外伤、药物中毒或疾病等因素，可能引起后天性听力障碍。

新生儿耳聋大部分是因为遗传因素引起的，重点在于预防和早发现、早治疗。专家介绍，如果孩子确诊重度听力障碍，可以选择植入人工耳蜗为孩子重建听力。

北京儿童医院主任医师 郑军：我们最好在一岁两岁之内就要把手术做了，效果会特别好，训练语言形成高峰期在三岁，三岁以后要走下坡路了，像重度(听力障碍)从来不会说话的，你要四五岁孩子要做完手术以后，他有时候大脑(掌管听力的功能)会有些退化，退化以后他就说我们(人工耳蜗)机器很好，听的声音也很好，他理解就会有差一点。

专家介绍，听力障碍的孩子，戴上人工耳蜗以后，能获得听觉感知，并进一步学习语言。孩子的学习成长与2岁前的词汇量关系密切，随着佩戴时间延长，孩子的词汇量逐渐丰富，言语理解与语言表达逐渐加强。

儿童戴耳机可能会损伤听力 伤害比成人大

现在，孩子们佩戴耳机非常普遍，与成人相比，由于儿童听力系统还没有发育完全，戴耳机音量太大、时间太久都会损伤听力，带来的伤害比成人更大。

专家介绍，戴耳机最大音量不超过60%，连续听不超过60分钟，外界声音不超过60分贝。

中华医学会儿外科分会主任委员 倪鑫：耳机是对听力损害很重要的一个方式。要睡觉了千万不要戴耳机，最终建议家长们，尽量让孩子少戴耳机，能够避免孩子听力损伤的。

生活中，家长是孩子健康的第一责任人，更要有意识地避免让孩子处于噪声环境中，突然出现噪声时，可以让孩子用手堵住耳朵，张大嘴巴。儿童玩具也要注意分贝，注意避免声音过大。（央视新闻客户端）

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