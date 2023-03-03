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全国人大代表戴天方：要“跨界”培养使用技能工匠

2023年03月03日08:15 | 来源：光明日报
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原标题：全国人大代表戴天方：要“跨界”培养使用技能工匠

　　 【代表委员履职记】

　　 19岁开铣床，如今已在车间一线干了34年的“机械控”——全国人大代表、中国航天科工集团首席技师、航天三院239厂特级技师戴天方，近年来一直密切关注“新生代”一线工人的情况。

　　 对于调研中遇到的“招不到学技术的徒弟，年轻人不愿意学技术”等情况，他很着急。“制造强国离不开技术工人，而且需要大量的技术工人。当前，各行各业中技术工人十分缺乏，主要是有人觉得当工人收入低、地位低、没发展、没面子。”戴天方说，他建议国家要重视技能人才的培养，让更多的人愿意学技术当工人，激发企业人才创新活力，不断壮大技术工人队伍，使技能水平越来越过硬。

　　 身在一线，心系技能人才。戴天方调研走访发现，高技能人才培养也有一些新情况。“职业学校学生学习到的基本操作技能，与生产一线所需技能不适配，‘新生代’工人就业后，难以适应企业需求，还要再进行培训，不能即就业即产出。”戴天方说，现在我国装备制造业迎来了新时期，数字孪生、虚拟场景、智能制造、柔性制造、智能机器人、云计算等高科技手段正逐步应用到生产中，这对技能人才的要求更高了。

　　 “就说我们中国航天科工三院239厂吧！现在都使用高度集成的数字化、自动化总装生产线了，还在建设5G+工业互联网数字化车间。”戴天方说，“这些变化，需要更多掌握专业知识、更高科技水平的技能工匠。”

　　 戴天方自己就是这样的“高手”。他提出的“镗铣结合”减重“绝技”，能够将近百公斤航天舱段的重量精度控制在0.1kg以内，他总结出的“八字真言”，能够实现数米长舱体的微米级加工。

　　 身为大国工匠，戴天方最关心的问题是高技能人才如何源源不断涌现。他提出，要关注高技能人才，提升产业工人队伍的整体技能水平，让制造业高技能人才后继有人。

　　 “将来，技能人员与技术人员的职业边界，会越来越模糊，技能与技术会深度融合，原来单一的作业方式也将发生很大变化。”为了应对这种变化，戴天方认为应该积极探索现场工程师使用模式。

　　 “这种模式，就是将部分专业技能人才纳入技术师体系，推进技能人才‘跨界’培养使用，促进技能与技术人才融合发展，培养一批具有工匠精神，精操作、懂技术、能创新的人才队伍。”戴天方说。

　　 而这样的现场工程师，需要从基础教育、义务教育、职业教育、高等教育入手，在教育的不同阶段融入不同的教育内容，灌输终身学习理念。“正确引导从业人员的就业认知、职业认知，要系统规划从业人员自身职业生涯。”戴天方说，“还要培养主动融入、主动接轨行业发展的意识，要培养不断学习的理念与行为，从而让‘新生代’工人成长为具有新时代特色的制造业所需复合型人才。”

　　 （记者 詹媛）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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