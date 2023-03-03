原标题：为山里娃开启教育新“视”界

【一线讲述】

每天清晨，伴着教室的琅琅读书声，我也开始了一天的工作。早读、上课、听写、备课、批改作业……虽然忙碌，却很充实。在一声声“老师好”中，我感受着学生们的努力与进步，体会着相处之中的师生情谊。

选择支教这条路，是受到身边人不断感召的结果。

大学期间，我参加了大学生暑期“三下乡”社会实践活动，当走进家乡社区开展调研时，我感受到社区工作者平凡坚守中的不平凡；2021年，在学校“青春向党，奋斗强国”青马工程党史学习汇报展演中，我被浩瀚党史中的河海人深深打动了。他们仿佛在我耳边叮咛，诉说着“我饮河海一滴水，我献祖国一生情”的河海情怀。于是，一个早已有之的想法更坚定了，并很快变为现实：我加入了研究生支教团，到祖国需要的地方去，到能够帮孩子们“圆梦”的地方去……

支教地点，是陕西省安康市石泉中学。日子流水一样过去，在我脑中刻印下很多难忘瞬间：一节主题团课上，我向学生展示新时代十年的建设成就，孩子们眼底充满了期待和憧憬；英语课上，当“山里娃”自豪地挺起小胸膛，用流利的英语向我介绍家乡时，我真切地看到了脱贫攻坚和乡村振兴对每个乡村孩子的影响。

今年寒假，我守在孩子们身旁，倾听、交流、答疑解惑，除了学习，也和他们畅谈新高考的选科打算，帮他们明确努力方向……

新学期伊始，石泉中学高一年级换上了崭新的多媒体智能黑板，这是我和学生们的高兴事。我心底最盼望的，是山里娃们受到越来越好的教育，期待信息技术为他们开启更加广阔的新“视”界。

（项目团队：本报记者 张胜、胡晓军、王洋、王建宏 张文攀、龙军、禹爱华、赵嘉伟、张国圣、李宏、耿建扩、陈元秋、王斯敏 本报通讯员 刘珅、李麒、周金立）

(责编：郝孟佳、孙竞)