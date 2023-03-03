人民网北京3月3日电 近日，希沃首场新品推介会在北京启动，推介会以“聚力前行、繁荣共生”为主题，探讨如何助力教育数字化转型。会上，希沃录播、新一代交互智能平板、一体式教学终端等数字化新品首次亮相。

2022年，教育部提出实施教育数字化战略行动，2023年，推进教育数字化已成为普遍共识，并在各个教育阶段呈现出多样化的转型形态。深耕教育市场十余年的希沃积极响应数字化发展需求，推出了一系列数字化产品及解决方案。这些产品深入多样化的教学场景、融合了大数据、虚拟现实等前沿数字技术，以满足教师差异化的教学需求，并期待以数字化的方式，助力学校实现高效管理。

近日，希沃北京子公司总经理杨威在接受采访时介绍，希沃的产品可以实现互联互通，帮助发达地区与发展中地区实现联动。例如，贵州一所学校在与东莞某校联合教学时，利用信息化工具，不仅让贵州的学生们享受到更优质的教学资源，还将自身传统民族手工艺的特色课程反向传授给了广东学校的学生们，实现了双赢。

据介绍，希沃已拥有数字化能力提升在线学习平台“希沃学苑”，以及为教师构建数字化成长路径的“希沃杏坛计划”。未来，希沃将重点在“希沃教师数字化能力提升项目”上发力，希望通过硬件、软件、教师培训等支持，提升乡村中小学教师数字化教研能力、提升师范生教育实践能力，从而提升教师队伍质量，助力高质量教育发展。

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