杨志成

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记指出：“思想政治理论课能否在立德树人中发挥应有作用，关键看重视不重视、适应不适应、做得好不好。”思政课的本质是讲道理，如何把道理讲深、讲透、讲活，关系到思政课能否达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志的作用。“大思政课”从更加宽广视角拓展思政课的格局，强化思政课与实践的联系，丰富思政课教学的方式方法。我们要把握好“大思政课”的特点，更好用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，有效引导学生真学、真懂、真信、真用。

善于与实际相结合。习近平总书记指出：“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。”上好“大思政课”需要结合实际，引导学生对经济社会发展的实际情况进行思考和分析，在现实情景中理解基本原理和基本道理。如在疫情防控中，以习近平同志为核心的党中央始终坚持“人民至上、生命至上”，我国取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。要有针对性地引导学生了解党和国家的方针政策。可以通过讲述一线医护人员和社区防疫人员的感人故事，让学生切实认识到我们党最大程度保护人民生命安全和身体健康，理解中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命，坚定跟党走的信心和决心。把思政课道理与实际国情结合起来讲解，深入浅出地让学生学懂悟透。

善于发挥实践课堂的特色。习近平总书记在中国人民大学考察时指出：“要注重方式方法，把道理讲深、讲透、讲活，老师要用心教，学生要用心悟”。“大思政课”具有实践课堂的特色，是把道理讲深、讲透、讲活的重要载体。首都师范大学创新大学生思想政治教育工作，构建“行走的思政课”大思政课程。每年组织2900多名学生参加社会实践调研。他们行走祖国大地，调研经济社会事业发展，深入乡村支教考察，了解民生状况。在这样的大思政课中，同学们亲身参与实践研究，将理论思考写在上千篇调研报告中。“大思政课”的实践性和参与性让学生在实践中提高认识和思辨水平。同学们在深入实践中加深了对课堂上老师讲述的中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好等基本道理的理解，思政课铸魂育人的功能在实践中得到发挥。

善于引发学生共鸣。习近平总书记指出：“思政课不仅应该在课堂上讲，也应该在社会生活中来讲。”“大思政课”的参与性、体验性更加贴近学生、吸引学生。正是通过生动鲜活的情景激发学生情感、调动学生情绪、培养学生情操，“大思政课”让同学们在体验中升华认知、激荡情怀。近年来，有大批学生参与了新中国成立70周年庆祝活动、中国共产党成立100周年庆祝活动、北京冬奥会冬残奥会等，他们既是这些大型活动的志愿者、贡献者，也是体验者、收获者。这些活动也是上好“大思政课”的重要课堂。有的同学历经半年艰苦训练，成为北京冬奥会志愿者，“当外国运动员在各种场合向我们热情道谢点赞的时候，我感觉到了祖国的强大，感觉到了自己辛勤付出的价值，感到了无比的自豪”。同学们的真情表白，正是参加活动体验的真实感受。思政课作为立德树人的关键课程，在铸魂育人中担负的使命将越来越重大。我们要善于用好“大思政课”，做好思政课这篇大文章，培养造就中国特色社会主义事业合格建设者和接班人。

（作者为首都师范大学党委副书记）

《 人民日报 》（ 2023年03月03日 09 版）

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