人民网北京3月3日电 （记者李依环）“‘57、47、37、27’这一连串的‘7’，是我们教师队伍，老中青三代的坚守与传承……”2日，首都经济贸易大学举办“三全育人”总结推进大会，该校华侨学院教师代表会上分享了开展课程思政建设的感受。

据悉，本次活动以“学习贯彻党的二十大精神 以课程思政为抓手 深入落实立德树人根本任务”为主题，总结学校三年多来的育人举措，以及将思政工作贯通人才培养体系、健全“三全育人”体制机制产生的积极变化。大会同时设置优秀课程案例展示和教师交流发言环节。

首都经济贸易大学党委书记韩宪洲在发言中介绍，近年来，通过健全体制机制，学校的育人氛围日益浓郁，取得了积极成效：一方面，在制度、机制上，顶层设计完善，目标明确，路径清晰，措施有力；广大干部教师有高度的共识，课程思政理念入脑入心。另一方面，在实践上形成了“课程门门有思政，教师人人讲育人”的良好局面；专业思政、课程思政一体化设计、一体化实施，专业思政1.0版本基本完成，并积极探索“学科思政”。

对于未来如何推进课程思政建设，韩宪洲表示，学校今后要继续在巩固“三全育人”体制机制上下功夫。一是做到深入学习，武装头脑、指导实践、推动工作；二是做到强化职责，各主体落实责任，主责部门抓紧抓实，其他部门主动履职；三是做到提升水平，继续凝练学科思政，打造专业思政2.0版，不断提升教师教育教学能力水平，不断完善“思政课、课程思政、日常思政”的大思政新格局，探索同向同行，形成协同效应。

大会同期举办了“数字马院”启动仪式。据介绍，首经贸马克思主义学院作为全国高校“数字马院”联盟首批成员单位，历时近两年建立“数字马院教学资源互动共享平台”，已成为服务学校思想政治活动的重要育人场所。

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