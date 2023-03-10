波琳娜

波琳娜近照。

不知不觉，我学中文已近10年。之所以学中文，是因为我想当一名翻译工作者。为了提升中文水平，我先在孔子学院学习中文，后到广州学习。我在广州待了5年多，中文水平提升很快。两年前，我从广东外语外贸大学毕业，如今是同济大学的硕士研究生。

回想我的中文学习历程，既有困难，也有收获。

就困难来说，我遇到如下几个：第一，汉语拼音声调不容易学。在中文表达中，如果声调变了，意义也会变。这和我的母语是不同的，需要转换思维。第二，我的中文发音不标准，带有洋腔洋调。第三，中文语法也是难点。第四，中文书面语和口语不容易区分。这在我写论文时，有非常深的体会。第五，同义词的运用容易混淆。比如，公布、发布、颁布等这些词该对应什么样的语境，不好区分。

此外，成语是中国传统文化的一大特色，有固定的结构形式和固定的说法，表示丰富的意义。尤其是成语中很大一部分从古代沿用下来，表达了一个故事或者典故，如果知道这些典故，才能理解该成语的意义。这对母语非汉语的中文学习者来说，是学习难点。

虽然在学习中文的过程中，我遇到很多挑战，但我并未放弃并总结出了一些学习方法。

为了纠正洋腔洋调，我在网络上看中文电视剧，最喜欢的是《亲爱的翻译官》和《家有儿女》；为了学习汉字，每当我浏览新闻遇到跟所学专业相关的汉字以及中文词汇时，比如注册商标、专利权等，就会反复练习；我还关注一些教中文的视频，那些关于健康、爱好、运动等的生活类话题，有助于提升我的中文表达水平。

近10年的中文学习让我明白，学习一门新的语言并不容易，但在学习的过程中，有很多乐趣。

明年，如果能顺利完成论文，我将从同济大学毕业，开启新的人生征程，但我和中文的故事还将继续。

（作者为同济大学俄罗斯留学生）

(责编：郝孟佳、孙竞)