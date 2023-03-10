原标题：乡村如何留住更多年轻人

青年是乡村振兴的生力军，但和城市相比，乡村的“软硬件”较差，无论就业、创业都不容易，多数“跳出农门”的青年不愿回去。《中国统计年鉴2021》显示，2021年，我国乡村人口70年来首次低于5亿人。面对乡村人口流失的现状，不少学生不知道乡村是否有干事创业的空间，如何对农业农村进行结构性改革、通过发展实业留住更多农民？今年全国两会召开前，山西农业大学学生武怡吉通过中青校媒面向全国各地青年发起的问题征集活动，向两会代表、委员询问遇到上述问题应该如何解决。全国人大代表、甘肃省临夏回族自治州教师培训中心副主任、临夏开放大学副校长董彩云给出回答。

“全面推进乡村振兴，关键在人，也必须培养、吸引、留住乡村振兴所需要的各种人才。”董彩云说，目前，农村人才流失的主要原因，还是农村劳动力的比较效益低于城市造成的。比如，辛辛苦苦种了一年地，农产品出售后，获得的收益还没有在城里一个月挣得多。她认为，要想把人留在农村，关键要解决几个问题，对农村产业进行升级，大力发展以新型职业农民、适度经营规模、作业外包服务与绿色农业为主要内容的现代农业；推动农村三大产业融合发展；推动农业产业链延伸，给农民创造更多就业与增收机会。

此外，董彩云还注意到乡村公共服务存在短板的问题。她所在的临夏回族自治州曾是深度贫困地区，近年来随着政策倾斜与资金投入，当地义务教育教师工资水平不低于公务员工资平均水平，城乡教育水平的差距在不断缩小，但教师队伍数量不足、队伍不稳等问题依然存在。

董彩云说，要留住农村人才，必须均衡教育、卫生、医疗、养老等公共服务，让农村居民和城镇居民享有平等的公共服务。比如，要解决教育均衡发展问题，让农村孩子在家门口就能上好的学校，享有好的教育，这样也能消除大家的后顾之忧。

（记者 朱彩云 李若一 王军利）

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