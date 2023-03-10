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澳门立法会议员施家伦代表：

让港澳青年在内地就业执业更顺畅

2023年03月10日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：让港澳青年在内地就业执业更顺畅

　　 【新时代新征程新伟业·我的履职故事】

　　 前不久，一位澳门籍学生给我发来信息，说她已顺利参加全国盲人医疗按摩人员考试。收到信息，我从心底为她感到开心。2022年3月，在由澳门中联办北京联络部、协调部主办的全国两会代表委员与澳门大学生交流会上，这位就读于北京联合大学针灸推拿专业的澳门学生说，她希望毕业后留在内地发展。这本是一件值得鼓励的事情，但当时她的这一想法遇到现实困境：报考全国盲人“医考”，要求考生有中华人民共和国居民身份证且需在户籍所在地录入信息，因此澳门籍考生尚无法参与，而这是取得执业资格证在内地执业的关键。

　　 倾听澳门居民呼声，反映澳门居民实际诉求，是我的职责所在。了解情况后，我立即着手调研，发现报考要求确实如她所说。我也查阅了国务院印发的《“十四五”残疾人保障和发展规划》，其中明确提出“发挥粤港澳大湾区残疾人事业高质量发展先行示范作用”“鼓励各地发挥地方优势创新残疾人保障和发展措施”。

　　 当月底，我将所有情况整理好后提交给全国人大常委会办公厅。中国残联很快回复：将对考试报名系统进行升级，为符合条件的港澳籍盲人参加考试提供便利。现在，香港籍考生由深圳残联负责资格审核，澳门籍考生则由珠海残联负责，报考无门的困难不复存在。

　　 我相信，将来会有更多港澳年轻人到内地发展，港澳融入国家发展大局的道路将会更顺畅。

　　 （记者张文骁采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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