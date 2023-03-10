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怎样引导更多人积极“动起来”

讲述人：北京市三帆中学体育教师 季永祺

2023年03月10日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：怎样引导更多人积极“动起来”

【有呼有应】

作为一名中学体育教师，我对体育在助力青少年健康成长方面的重要作用感触颇深。以前在我上中学的时候，学校的体育课、体育锻炼时间经常被文化课占用。而如今，国家和学校都对体育教育给予了高度重视，党的二十大报告也要求“加强青少年体育工作”，体育教育教学的实际效果越来越显著。

从学生身上，我看到了诸多可喜的变化。疫情防控期间线上教学，我利用家里的桌椅板凳、水桶瓶子等生活用品，在有限的空间里录制了一系列适合在家锻炼的教学视频。一个身体偏胖的男生看到视频后问我：“季老师，我能不能练成像您这样？”我说：“当然可以，但会很辛苦，你能坚持吗？”他回复：“我努力试试。”此后，我们每天都互发锻炼时长记录，互相鼓励。近一年的时间里，他减重了20公斤。他对我说：“体育锻炼让我看到坚持的力量。”

我也曾经想过，语文学习可以让学生博学，数学思维可以让学生严谨，历史知识会让学生深刻，化学实验让学生有实践精神，我作为一个体育老师，在学习之外还能教会孩子什么呢？如今我的答案是：自律和坚持。

帮助学生养成锻炼习惯，练就健康结实的身体，体育不能缺席。体育能够给人以健康体魄，培养坚忍不拔的意志，塑造完整的人格，加深对生活的理解和热爱，不仅对中学生，对任何年龄的人都十分重要。那么，如何引导更多人积极“动起来”？

（记者黄小异采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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