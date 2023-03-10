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提高自主科研实力 培养更多创新人才

张林琦
2023年03月10日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：提高自主科研实力 培养更多创新人才

【各界看两会】

今年的政府工作报告指出，五年来，“强化国家战略科技力量，实施一批科技创新重大项目，加强关键核心技术攻关”。守护人类健康是一项伟大的事业，广大科技工作者、医务工作者等都在为这一目标努力奋斗。科学研究突破性成果的取得，始终伴随着国际合作、竞争与博弈。只有牢牢掌握核心技术方法，勇于攻克“卡脖子”的关键核心技术难题，着力培养更多创新人才，才能更好地提高自主科研实力，服务人民健康需求，加快实现高水平科技自立自强。

新时代的科技创新，已经难以依赖科学家个体或小团队的力量完成，很多关键成果的突破都需要集聚各方资源、汇集各方力量，才能取得突破性进展。在更加健全完善的新型举国体制下，越来越多具有全局性、前瞻性的重大科技项目，正在形成强大合力，加速推进核心技术突破。这也意味着对科技创新人才有了新的更高要求，要执着原始创新、服务国家战略，还要瞄准世界科技前沿。

在此背景下，复合型的科技创新人才越来越受到重视。比如，我们的新药研发，需要多方力量共同推动。从实验研究、临床试验到最终的上市与应用，集合了高校、医院、企业等多方优势资源，共同保障药物从实验室研发到临床患者应用的全链路环节顺畅。在创新资源的高效整合过程中，我们需要的创新人才应当是国际化的综合型人才、融会贯通型人才。他们不仅要掌握前沿学科的发展趋势，还要有综合利用最新科技成果的能力，同时兼具组织交流能力和管理执行能力。

这样的人才，需要植根科学沃土精心培育。迈向“创新强国”，不仅需要一代又一代创新人才埋头苦干、久久为功，还需要他们革故鼎新、与时俱进。高校和科研单位应充分发挥新型举国体制的优势，通过持续营造良好创新生态和文化氛围，破解深层次体制机制障碍，形成支持全面创新的人才培养机制，从而实现长期可持续性创新。

作为教育工作者和科技工作者，我会自觉履行使命担当，尽己所能，将个人理想融入国家需要，带领团队自主创新，攻克关键核心技术难题，用心培养创新人才。

（作者：张林琦，系清华大学医学院教授）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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