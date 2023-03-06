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赓续雷锋精神 北航多种形式开展学雷锋系列活动

2023年03月06日10:16 | 来源：人民网-教育频道
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北航学子开展“夕阳再晨”科技助老志愿服务。校方供图
北航学子开展“夕阳再晨”科技助老志愿服务。校方供图
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人民网北京3月6日电 （记者李依环）“雷锋班”主题宣讲、义务无偿献血、社区志愿服务……为迎接第60个“学雷锋纪念日”和第24个“中国青年志愿者服务日”，近日，北京航空航天大学开展了形式多样的学雷锋系列活动。

3月3日，北航举办“赓续雷锋精神，践行时代使命”主题报告会，邀请“雷锋班”副班长叶子贵进行宣讲。“雷锋班”是雷锋生前所在的运输连2排4班，是全国第一个用雷锋名字命名的学雷锋集体。结合雷锋纪念展品，叶子贵生动讲解了雷锋精神和一代代“雷锋班”矢志不渝传承，走在前列引领的奋斗事迹。本次宣讲覆盖校内各学院、研究生支教团服务学校等近千人，在青年师生中引发热烈反响。

活动期间，该校还举办了一系列志愿服务活动。在中国科技馆，北航第25届研究生支教团志愿者为10组家庭带来了一场“筑梦航空”志愿小课堂。近百名志愿者在国家大剧院、鲁迅博物馆、北京天文馆等场馆负责检票引导，协助开展科普活动，打造特色科技志愿服务品牌。此外，在北航红十字会的组织下，“热血青春，‘锋’火启航”无偿献血活动启动，200余名北航师生参与义务献血，145人报名造血干细胞入库。

据悉，近年来，北京航空航天大学高度重视学生志愿服务工作，把志愿服务作为人才培养的重要支撑和手段，多次入选首都学雷锋志愿服务“五个100”先进典型名单。该校还牵头成立首都高校科技志愿服务总队，着力打造专业化、常态化、定点化的科技志愿服务体系。

(责编：郝孟佳、熊旭)分享让更多人看到

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