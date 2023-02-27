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中国就业市场持续升温 企业招聘和人才求职“供需两旺”

2023年02月27日08:32 | 来源：央视网
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原标题：中国就业市场持续升温 企业招聘和人才求职“供需两旺”

　　开年以来，宏观经济景气水平重回扩张区间，带动中国就业市场持续升温。各地各高校举办的线下招聘会人头攒动，线上直播带岗接连不断，企业招聘和人才求职呈现“供需两旺”态势，春季招聘市场暖意融融。

　　“2023上海春季促进就业专项行动大型招聘会”2月25日拉开帷幕，主办方精挑细选千家企业入场招聘，提供岗位超过2.5万个，涵盖先进制造业、建筑业、科研与信息技术业等重点行业，还针对专精特新“小巨人”企业、就业见习基地设立专门招聘区域。

　　招聘会吸引近1.8万人到场，投递简历3.5万余份，达成初步意向近1万人，直播带岗活动参与人数超过20万人。主办方表示，参与人数超出预期，一方面是因为过去3年多采用线上招聘方式，企业和求职者面对面沟通愿望强烈；更重要的是，开年以来，各类企业铆足干劲忙生产、谋发展，招聘需求大幅增加。

　　除了招聘会，上海还在线上启用公共招聘新平台，为市场和求职者搭建“招聘淘宝”，并将于3月1日起施行《上海市就业促进条例》，为促进高质量充分就业提供法治保障。

　　此外，陕西、河北、江苏、新疆等地也陆续启动春季大型人才招聘会，采用线上线下形式，吸引众多企业和求职者入场，劳动力市场呈现“供需两旺”的局面。各地各高校也积极开展促就业“暖心行动”，抢抓春季招聘期，为高校毕业生提供多样化就业指导服务。

　　分析指出，开年以来，宏观经济景气水平重回扩张区间，带动就业市场升温。除了巩固存量就业，吸纳新增就业，还应重点关注服务业扩容和产业升级带来的劳动力需求，为约2亿规模的灵活就业人口创造更多岗位。

(责编：郝孟佳、李依环)

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