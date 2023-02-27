本报北京2月26日电 （记者亓玉昆）记者近日从公安部获悉：近年来，全国公安机关会同教育等部门以“平安校园”创建活动为载体，以开展“护校安园”专项工作为抓手，加快推进校园安防建设，强化校园周边巡逻防控，严打涉校违法犯罪，有力维护了广大师生和校园安全。

据了解，在2022年校园安全专项整顿工作中，公安机关累计排查整改各类校园安全隐患72万处，清理整治校园周边治安乱点12万处，排查化解涉校涉生矛盾纠纷2.2万起。在各部门的共同努力下，2022年涉校刑事案件同比下降30.7%，涉校刑事案件连续10年下降。

为进一步推动校园安全工作制度化规范化，公安机关会同有关部门着力强化建章立制，不断规范校园安全相关制度标准。2022年，公安部联合教育部、最高人民法院等5部门，以教育部规章形式发文，指导各地进一步规范中小学法治副校长聘任与管理，促进未成年人健康成长。经过多轮实地调研、征求意见、讨论审查，联合教育部组织相关单位完成了中小学幼儿园安全防范要求修订工作，为各地加强中小学幼儿园安全防范建设提供依据支撑。

据介绍，公安机关将持续开展“护校安园”专项行动和校园安全专项整顿，严厉打击涉校犯罪，全力提升校园安全防护水平，切实为青少年学生人身安全保驾护航。

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 04 版）

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